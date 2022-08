Dostál: Novela Trestného zákona má ísť opäť do pripomienkového konania

Bratislava 25. augusta (TASR) - Komplexná novela Trestného zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR má ísť opäť do medzirezortného pripomienkového konania. Vo štvrtok to povedal štátny tajomník ministerstva Ondrej Dostál.



Prvotný návrh bol pripomienkovaný ešte vlani v decembri. Dovedna bolo vznesených 605 pripomienok, z toho 398 zásadných. Ministerstvo aj na základe toho podľa Dostála pristúpilo k viacerým zmenám v legislatívnom návrhu.



"Ide o tak rozsiahle zmeny, že sa ministerka Mária Kolíková (SaS) rozhodla, že návrh má ísť znovu do medzirezortného pripomienkového konania," podotkol s tým, že by sa tak mohlo udiať počas najbližších dní.



Kolíková v pôvodnom návrhu predstavila výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Návrh upravoval aj problematiku sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Tiež navrhoval zvýšiť spodnú hranicu malej škody z pôvodných 266 na 500 eur.