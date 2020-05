Dostál: Parlament by sa mal vrátiť do normálu stanovením harmonogramu

Bratislava 11. mája (TASR) - Parlament by sa mal vrátiť do normálu stanovením kalendára, podľa ktorého bude fungovať zvyšok roka. Pre TASR to povedal poslanec Ondrej Dostál (SaS). Hoci poslanci môžu predkladať zákony aj bez stanoveného harmonogramu schôdzí, Národná rada (NR) SR zatiaľ rokuje najmä o vládnych zákonoch v skrátenom legislatívnom konaní. Harmonogram schôdzí má podľa odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR odsúhlasiť poslanecké grémium v najbližšej dobe.



Vláda momentálne posiela do parlamentu návrhy, ktoré reagujú na krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Dostál to akceptuje, no vníma, že nastal čas, aby parlament schvaľoval zákony v normálnom legislatívnom procese. "Už teraz sa začína vracať život do normálu, tak by sa do normálu malo vrátiť aj fungovanie parlamentu a teda predpokladám, že už v blízkej dobe začneme riešiť aj iné veci ako koronavírus," povedal pre TASR.



Poslanec za Smer-SD Matúš Šutaj Eštok akceptuje, že harmonogram schôdzí ešte nie je ustálený a rešpektuje schvaľovanie legislatívy súvisiacej s koronakrízou, no obáva sa zneužívania situácie. Pripomenul novelu zákona o štátnej službe, ktorá podľa neho pod rúškom boja proti novému koronavírusu otvára priestor na politické čistky v štátnej správe. "Sú tam zmeny, ktoré sú neodôvodniteľné aj z hľadiska skráteného legislatívneho konania," povedal pre TASR. O novele má plénum rokovať na najbližšej schôdzi.



Výhodou vopred stanoveného harmonogramu je podľa Dostála to, že vláda aj poslanci vedia, dokedy najneskôr musia predložiť návrh zákona tak, aby sa o ňom rokovalo na ďalšej schôdzi. Vedia si tiež naplánovať svoje ostatné povinnosti, aby vedeli prísť na zasadnutie parlamentu. Dostál poukázal na to, že podľa harmonogramu sa vedia zvolať poslanecké výbory či stretnutia poslaneckých klubov, na ktorých poslanci rokujú o bodoch najbližšej schôdze. Ministerstvá zase podľa neho môžu vďaka harmonogramu plánovať medzirezortné pripomienkové konania a rokovania poradných orgánov vlády.



Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) pre TASR pripomenul, že harmonogram je len organizačný materiál parlamentu slúžiaci pre lepšiu orientáciu a poslanci môžu už dnes podávať návrhy. "Lehoty platia, ktokoľvek predloží poslanecký návrh, ide sa v štandardnom režime. Nikto sa nemusí báť, že jeho zákon nebude zverejnený," doplnil. Poslanecké návrhy musia byť podľa parlamentného odboru komunikácie 15 dní zverejnené, aby sa mohli zaradiť alebo doplniť do programu schôdze.