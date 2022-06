Dostál: Suma 52 eur pre vyšetrovateľov nie je odškodné

Bratislava 14. júna (TASR) - Sumu 52 eur, ktorú priznalo ministerstvo spravodlivosti (MS) SR obom obvineným vyšetrovateľom Jánovi Čurillovi a Pavlovi Ďurkovi, nie je odškodné, ale náhrada trov právneho zastúpenia v súvislosti s nezákonným vzatím do väzby. Za nezákonnú väzbu sa zároveň rezort ospravedlnil. Štátny tajomník rezortu Ondrej Dostál o tom informoval v reakcii na kritiku právneho zástupcu vyšetrovateľov Petra Kubinu.



"Nie je to ani náhrada ušlej mzdy, ani nemajetková ujma, kde bola žiadosť vzhľadom na stav trestného stíhania vyhodnotená ako predčasná," komentoval sumu Dostál. Nárok na finančnú náhradu podľa neho zatiaľ nemohol rezort bez pochybností posúdiť ako dôvodný vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie.



Ako vysvetlil, finančné odškodnenie nemajetkovej ujmy alebo náhrada ušlej mzdy či zisku sa podľa ustálenej rozhodovacej praxe priznáva až po skončení trestného stíhania. Aktuálna právna úprava je z jeho pohľadu v poriadku. "Vzhľadom na to, akým spôsobom sa v obdobných prípadoch rozhoduje, si myslím, že Ministerstvo spravodlivosti SR postupovalo správne," myslí si štátny tajomník.