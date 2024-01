Dostali ste na Vianoce smartfón?

Bratislava 23. januára (OTS) - Spravili ste si na Vianoce radosť novým smart zariadením? Medzi skúšaním najnovších funkcií a obdivovaním štýlového dizajnu nezabudnite na jeho dlhodobú ochranu. V DATARTe nájdete v ponuke služieb prémiovú starostlivosť, vďaka ktorej bude o váš telefón, ale aj o akékoľvek ďalšie smart zariadenie profesionálne postarané.Každý užívateľ smart zariadení už na vlastnej skúsenosti zistil, že zariadenie „príde k úrazu“ nečakane a celkom jednoducho. Následky sú často nemilé a drahé. Keď chcete čo najlepšie ochrániť svoje nové zariadenie, zverte ho do rúk elektrošpecialistom z DATARTu. Poskytnú vášmu novému telefónu či tabletu prémiovú starostlivosť Jedným z prvých krokov bezprostrednej ochrany vášho smartfónu je bezpochyby ochranná fólia . InvisibleShield zabezpečuje extrémne odolnú ochranu, založenú na vojenskej technológii. Jej samoliečivá vrstva dokáže zaceliť drobné škrabance a ryhy, pričom neskresľuje obraz ani neobmedzuje citlivosť dotyku. Áno, čítate správne, je to možné. Na vašich pleciach zostáva len zájsť do najbližšej predajne. Ostatné ochotne vyriešia elektrošpecialisti v DATARTe na počkanie.Nočnou morou pre každého je asi odcudzenie a neželaný módny doplnok v podobe „pavúka“ na obrazovke. No vedeli ste, že poistenie mobilného zariadenia v DATARTe vám pokryje aj jeho nešikovné vypadnutie z ruky, utopenie vo vani či rozhryznutie psom? Stačí si iba vybrať z dvoch variantov – svoj smartfón si môžete poistiť na 1 alebo 2 roky na e-shope alebo vo všetkých predajniach DATART . Keď dokončíte svoj nákup, získate certifikát, ktorý budete potrebovať v prípade nahlasovania škodovej udalosti. Postup je jednoduchý ako samotné vykĺznutie z vrecka. poistením predĺženej záruky získate istotu až na 7 rokov. Pokazené zariadenie vám v DATARTe opravia alebo vymenia spravidla do 10 dní bez dodatočných nákladov v podobe spoluúčasti. S týmto benefitom z DATARTu ste v suchu na poriadne dlhú dobu.CHYTRART poskytuje všetky vyššie spomenuté služby, vďaka ktorým sa môžete cítiť ako v bavlnke. Neviete si vybrať z množstva produktov alebo nerozumiete uvedeným parametrom na obale výrobku? CHYTRART vyrieši túto dilemu behom pár minút. Využite kvalifikované poradenstvo od elektrošpecialistov, ktorí vám dajú odpoveď na vaše otázky v každej jednej predajni, pomôžu vám s výberom a odporučia vám aj dokonca tie správne služby pre váš produkt. Navyše v DATARTe si budete môcť produkt pokojne pozrieť či vyskúšať a získať dobrý tip napríklad na údržbu. Stačí len prísť, popísať čo potrebujete a ostatné vyriešia za vás.