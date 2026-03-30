Dostupnosť bezbolestnej kolonoskopie môže zvýšiť účasť na skríningu
Kolonoskopia je najúčinnejší nástroj skríningu.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Dostupnosť bezbolestnej kolonoskopie by mohla výrazne zvýšiť účasť na skríningu rakoviny hrubého čreva. Pri príležitosti marca - mesiaca osvety o prevencii a včasnom záchyte rakoviny hrubého čreva na to upozornila Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS). Opätovne zdôrazňuje, že kolonoskopia je najúčinnejší nástroj skríningu.
„Keď odrátame vplyv starnutia populácie, pri kolorektálnom karcinóme vidno prvé pozitívne trendy. V reálnych počtoch pacientov a úmrtí sa to však zatiaľ neprejavuje, pretože Slovensko starne a vyšší vek je jedným z hlavných rizikových faktorov tohto ochorenia. Ak chceme nepriaznivé štatistiky meniť rýchlejšie, musíme dostať do prevencie širšiu populáciu, podporiť kolonoskopiu ako najúčinnejší skríningový nástroj,“ uviedol prezident SGS Tibor Hlavatý.
Kolorektálnemu karcinómu sa dá podľa odborníkov vo väčšine prípadov predchádzať. Ako podotkla SGS, vzniká postupne z nezhubných polypov, ktoré je podľa odborníkov možné v 98 percentách prípadov odhaliť a odstrániť počas kolonoskopie. „Rakovine hrubého čreva a konečníka vieme v mnohých prípadoch predísť alebo ju zachytiť v štádiu, keď je liečba výrazne úspešnejšia. Najväčším problémom dnes nie je samotné vyšetrenie, ale to, že ho ľudia odkladajú -najčastejšie kvôli strachu z bolesti,“ poznamenal Hlavatý.
Preventívne možnosti sú podľa jeho slov dostupné. Ľudia od 50 rokov majú každé dva roky nárok na test na skryté krvácanie v stolici a raz za 10 rokov na kolonoskopiu hradenú zdravotnou poisťovňou. SGS zároveň poukázala na to, že obavy z bolesti už nemusia byť dôvodom na odkladanie vyšetrenia, keďže kolonoskopiu je možné absolvovať aj v analgosedácii. Lepšia dostupnosť takejto formy vyšetrenia by podľa nej mohla pomôcť zvýšiť účasť na skríningu.
„Od prvého januára je analgosedácia pri kolonoskopii hradená súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union u vybraných poskytovateľov, ktorí majú k dispozícii anestéziologické ambulancie. Tento posun vítame, no považujeme ho zatiaľ len za prvý krok k zlepšeniu dostupnosti bezbolestnej kolonoskopie,“ uzatvoril Hlavatý.
Sekcia ambulantných gastroenterológov SGS upozorňuje, že na vykonávanie analgosedácie nie je nevyhnutná prítomnosť anestéziológa, a preto by sa úhrada mala rozšíriť aj na ďalšie pracoviská, ktoré spĺňajú odborné a bezpečnostné kritériá.
SGS objasnila, že rakovina hrubého čreva a konečníka najčastejšie postihuje ľudí vo veku 50 až 70 rokov a osoby s výskytom ochorenia v rodine. Pri pozitívnej rodinnej anamnéze sa odporúča absolvovať vyšetrenie o 10 rokov skôr, než bola diagnóza stanovená príbuznému. Zvýšené riziko majú aj pacienti so zápalovými ochoreniami čriev, diabetici, fajčiari a obézni ľudia.
Ochorenie sa v počiatočných štádiách často neprejavuje alebo má nenápadné príznaky. „Ak sa objavia varovné signály ako chudnutie, únava, krv v stolici, zmeny vyprázdňovania či bolesti brucha, býva už prognóza horšia a liečba náročnejšia,“ uviedli gastroenterológovia.
