Prieskum: Dostupnosť bývania pre ľudí z centier pre deti je obmedzená

Bratislava 24. augusta (TASR) – Uplatňovanie práv vyplývajúcich z medzinárodného záväzku Slovenskej republiky pri zvyšovaní bývania pre zraniteľné skupiny obyvateľov je z hľadiska cieľovej skupiny nedostatočné. Upozorňuje na to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP), poukazujúce pritom na zistenia z vlastného prieskumu pod názvom Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie.



Kvalitatívny prieskum zameraný na prístup k bývaniu a možnosť realizácie práva na bývanie u mládeže z centier pre deti a rodiny (CDR) realizovalo SNSĽP v rokoch 2020 a 2021. Na základe zistení upozorňuje na to, že existujúce nástroje bytovej politiky na zvýšenie dostupnosti bývania sú zväčša vnímané ako neprístupné pre cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené.



„Kritériá na získanie pôžičiek či nájomných bytov totiž nezohľadňujú špecifickú životnú situáciu, v ktorej sa mladí dospelí z CDR nachádzajú po osamostatnení sa," dodáva SNSĽP. Za nedostatočné či v v mnohých prípadoch neexistujúce označilo SNSĽP aj možnosti sociálneho mestského nájomného bývania.



Dostupnou a často jedinou možnosťou riešiť bývanie pre mladých dospelých z centier pre deti a rodiny sú tak podľa strediska nocľahárne či útulky, teda formy bývania, ktoré by mali slúžiť len ako nástroje krízovej intervencie.