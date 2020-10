Dotácia rezortu kultúry by mohla pomôcť odstrániť následky krízy

Bratislava 22. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR by mohlo poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu aj na odstraňovanie následkov či znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na oblasť kultúry, ako aj na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám. Vyplýva to z návrhu nového zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o legislatíve rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.



Dotácie MK bude podľa novej legislatívy možné poskytnúť aj na činnosti súvisiace s obnovou kultúrnych pamiatok, ktoré nepredstavujú samotnú obnovu – napríklad na zdokumentovanie aktuálneho stavu kultúrnej pamiatky, odborné posúdenie potreby jej obnovy (reštaurovania) alebo prípravu projektovej dokumentácie na jej obnovu, takisto bude možné podporiť činnosti zamerané na budovanie alebo skvalitnenie evidencií kultúrnych pamiatok, výstavy či odborné podujatia v tejto oblasti.



Predkladatelia legislatívnu úpravu vysvetľovali potrebou reagovať na aplikačné problémy v súvislosti s poskytovaním dotácií. Upraviť sa majú podmienky poskytnutia dotácie, znížiť sa má administratívna záťaž pre žiadateľov o poskytnutie dotácie. Nová legislatíva má tiež reflektovať skúsenosti pri poskytovaní dotácií v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19.



Okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľmi o poskytnutie dotácie, má podľa návrhu určiť ministerstvo kultúry vo výzve na predkladanie žiadostí.



Pri poskytovaní dotácie na účel znižovania negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry sa po novom nemá vyžadovať splnenie podmienky bezúhonnosti žiadateľa. Účelom je čo najviac zjednodušiť prístup žiadateľa k dotácii, ktorá sa poskytuje v súvislosti s krízovou situáciou.



Zákon by mal byť účinný od 1. novembra 2020.