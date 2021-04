Dotáciu pre neziskovky v kultúre dajú vyše 300 subjektom

Bratislava 26. apríla (TASR) - Dotácie Ministerstva kultúry (MK) SR pre neziskové organizácie z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, ktoré zaznamenali straty v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, pomôžu vyše 300 subjektom v celkovej výške viac ako 5,7 milióna eur. Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) s tým, že administratívne sa spracúva ešte niekoľko žiadostí.







"Pestrosť žiadateľov ukazuje, že naša výzva zaujala malých i veľkých organizátorov podujatí, celoslovenských i lokálnych hráčov. Pokryli sa všetky druhy umenia," uviedla ministerka. Dotáciu podľa jej slov napríklad získali divadelníci z GUnaGU, La Komika či Radošinského naivného divadla. Organizátori Bielej noci, Febiofestu, Korvengencii, Divadelnej Nitry, Terchovský budzogáň či Hory a mesto.



V Bratislave boli podporení organizátori Dobrého trhu či Majálesu. Taktiež galérie Nedbalka a Umelka. Prevádzkovatelia kultúrnych centier Tabačka v Košiciach či Žilina-Záriečie. "Podporené boli aj hudobné zoskupenia ako Bratislava Hot Serenaders a Kandráčovci, alebo promotéri hudobných skupín Billy Barman, Horkýže Slíže či Adam Ďurica," priblížila šéfka rezortu kultúry.



Výzvu pre občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie dlhodobo pôsobiace v kultúre na kompenzáciu strát v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, vyhlásil rezort kultúry na začiatku marca. O možnosť získať dotáciu vo výške 20.000 až 50.000 eur sa mohli uchádzať neziskové subjekty, ktoré vykázali minimálne 30-percentný medziročný pokles príjmov v kultúrno-kreatívnej činnosti. Ministerstvo prostredníctvom dotácie preplatí 20 percent ročných prevádzkových nákladov a 80 percent medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti, ktorých príčinou je pandémia ochorenia COVID-19.



Ministerka avizovala, že v priebehu aktuálneho týždňa bude rezort informovať o ďalšej pomoci, ktorá bude zameraná na fyzické osoby a slobodných umelcov pôsobiacich v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu.



Milanová tiež verí, že v stredu by mohlo ministerstvo predstaviť tzv. kultúrny semafor, určujúci pravidlá pre kultúrne podujatia počas pandemickej situácie, umožňujúci reštartovať kultúrne dianie. "Aj v pondelok sa stretávame k tejto téme", uviedla. To, že kultúrny semafor je vo finálnej fáze prípravy, potvrdil minulý týždeň aj hlavný hygienik Ján Mikas.