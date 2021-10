Dotazník k tvorbe kultúrnych politík je ešte dostupný

Bratislava 24. októbra (TASR) - Verejnosť s aktívnym záujmom o kultúru a samotní aktéri v kultúrno-kreatívnom priemysle majú posledný deň na to, aby vyjadrili svoje predstavy, ako efektívne vyhodnocovať dosahy kultúry. Dotazník, ktorý pomôže definovať súbor cieľov kultúrnych politík jednotlivých sektorov a prierezových oblastí a rovnako ich vyhodnocovanie, je do konca nedele prístupný na webe Ministerstva kultúry (MK) SR v sekcii Inštitútu kultúrnej politiky (IKP).



"Stanovenie objektívnych cieľov má umožniť zmysluplnú politickú a odbornú diskusiu o tom, ktoré nástroje kultúrnej politiky sú najvhodnejšie pre napĺňanie stanovených cieľov. V rámci dotazníka MK získava podnety pre ďalšie fázy prípravy stratégie kultúry 2030," vysvetľuje rezort.



Upozorňuje tiež, že súčasťou dotazníka je žiadosť smerom k verejnosti, aby tento dotazník preposlala osobám, ktoré by podľa nej mali zastupovať odbornú verejnosť za vybranú oblasť pri pracovných stretnutiach venujúcich sa príprave pravidelného vyhodnocovania cieľov kultúrnych politík a stratégie kultúry. "Na základe princípu vyvážených strán budú následne zložené pracovné skupiny, pričom pozvaní budú aj členovia poradných orgánov ministerky kultúry a Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel,“ avizuje MK.



Na potrebu tvorby kultúrnych politík, založených na merateľných cieľoch, poukázala revízia výdavkov na kultúru, ktorú vypracovalo Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo financií SR v júli 2020.