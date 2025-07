Dôvera a nemocnica v Bojniciach sa dohodli na novej zmluve

Bojnice 31. júla (TASR) - Zdravotná poisťovňa Dôvera a Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach sa dohodli na novej zmluve. Poistenci Dôvery tak majú garantovanú plnú zdravotnú starostlivosť aj po 31. auguste. TASR o tom vo štvrtok informoval PR špecialista poisťovne Matej Štepiansky.



K podpisu novej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa Štepianskeho dôjde v najbližších dňoch.



„Máme dobrú správu pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera a pacientov bojnickej nemocnice. Po týždňoch rokovaní a vzájomnom vysvetlení stanovísk sme dospeli k novej spoločnej zmluve,“ oznámil riaditeľ nemocnice Peter Glatz.



Nová zmluva podľa neho po rokoch zlepšuje podmienky pre prácu nemocnice tak, aby mohla poskytovať poistencom tejto súkromnej poisťovne rýchlejšiu a rozsiahlejšiu starostlivosť. „Sme radi, že sme spoločne dospeli k riešeniu, ktoré prinesie prospech všetkým obyvateľom hornej Nitry,“ dodal.



Uzatvorenie novej zmluvy s bojnickou nemocnicou vyzdvihol i generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Martin Kultan. „Sme radi, že nemocnica porozumela našim argumentom a prijala naše ústretové kroky, ktoré znamenajú pokračovanie dobrej spolupráce v prospech pacientov. Spolu s našou podporou pre vznik nových ambulancií ide o ďalšiu dobrú správu pre poistenky a poistencov v prievidzskom okrese,“ skonštatoval.



Bojnická nemocnica vypovedala zmluvu súkromnej poisťovni 30. mája. Glatz vtedy rozhodnutie odôvodnil nedostatočnými platbami, ktoré sú podľa neho v nepomere s ostatnými nemocnicami. Tvrdil, že bojnická nemocnica je jednou z najvýkonnejších nemocníc druhého typu na Slovensku, čo podľa neho nepopiera ani poisťovňa. „Za tú istú jednotku výkonu dostávame v niektorých prípadoch o stovky eur nižšiu odmenu ako iní, čo pri našom výkone za rok ide do miliónov, ktoré si poctivo odpracujeme. Len nám ich nikto nezaplatí,“ ozrejmil.



Nemocnica pri výpovedi zmluvy argumentovala vyťaženosťou oddelení i urgentného príjmu, na ktorých končia život ohrozujúce autonehody, infarkty, náhle cievne mozgové príhody a úrazy či otravy z celej hornej Nitry. Vysvetlila, že pri nedostatku peňazí by musela siahnuť na menej kritické časti svojich služieb.