Dôvera a Union ZP sa zhodujú, že ezdravie by mohlo byť využívané viac

Bratislava 21. mája (TASR) - Súkromné zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a Union sa zhodujú, že elektronické služby by mohli byť v zdravotníctve využívané viac. Podľa Dôvery by malo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zvýšiť používateľnosť služieb ezdravie, aby pacienti pocítili ich benefity. Union ZP si myslí, že zdravotníctvo by bolo oveľa ďalej, ak by bol systém pod gesciou zdravotných poisťovní. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré pre TASR poskytli zástupcovia poisťovní v reakcii na výzvu Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) na intenzívnejšie rozširovanie elektronických služieb. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) podotkla, že elektronizácia zdravotníctva je plne v kompetencii NCZI.



„Nízke povedomie o ezdraví vnímame už dlhšie. Pacienti nedokážu rozoznať služby štátu, teda ezdravie, od služieb zdravotných poisťovní alebo iných komerčných riešení. Pacienti necítia pridanú hodnotu daných služieb a okrem funkcionality eReceptu im neposkytujú výhody, ktoré by využili. NCZI by malo zvýšiť používanosť služieb, aby pacienti cítili ich benefity,“ skonštatovala Dôvera v stanovisku, ktoré TASR poslal jej PR špecialista Matej Štepiansky.



Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa Dôvery nie sú do ezdravia zapojení dostatočne. „NCZI nezverejňuje reálnu používanosť služieb. Jediné zverejnené číslo je pripojiteľnosť. Čiže ak lekár poslal aspoň jednu správu do systému ezdravie, je považovaný za pripojeného. Ale lekár má poslať každú správu, nielen jednu, avšak tieto štatistiky nie sú poskytované NCZI. Zdravotné poisťovne mesačne poskytujú dáta, na základe ktorých by vedelo NCZI pre každého poskytovateľa vytvoriť report, koľko percent údajov zapísal do NCZI. Toto sa nedeje,“ ozrejmila poisťovňa. Okrem toho je podľa nej pre rozvoj ezdravia potrebné reagovať na spätnú väzbu z praxe a zapracovávať navrhnuté riešenia, čo sa podľa jej slov dlhodobo nedeje. Apeluje aj na transparentnosť počas celého procesu. „Skrátka, otvorená komunikácia od pomenovania stavu jednotlivých funkcionalít, priznania spotrebovaných nákladov až po predstavenie krokov na rozvoj,“ vysvetlil Štepiansky.



Union ZP poukázala na to, že ezdravie má obrovský potenciál v hľadaní efektivity v zdravotníctve, riadení cesty pacienta a skutočnom meraní výkonnosti systému. V súčasnosti je však podľa poisťovne využívaný len veľmi okrajovo. „Keďže zdravotné poisťovne majú veľký záujem na tom, aby sa zavádzali nové služby a aby sa tie, ktoré sú publikované, priebežne vylepšovali a bola zabezpečená ich funkčnosť, domnievame sa, že zdravotníctvo by bolo oveľa ďalej, ak by ezdravie bolo pod gesciou poisťovní, poprípade pod Asociáciou zdravotných poisťovní,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



VšZP pre TASR reagovala, že elektronizácia zdravotníctva je plne v kompetencii NCZI. „Všeobecná zdravotná poisťovňa zavádza všetky procesy v rámci ezdravia v zmysle platnej legislatívy,“ doplnila hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.



AOPP upozornila na výsledky prieskumu, z ktorých vyplýva, že povedomie o službe ezdravie rastie pomaly. Tiež, že systém podľa pacientov funguje nedostatočne a mal by byť využívaný viac. Asociácia preto vyzvala zdravotné poisťovne, NCZI a Ministerstvo zdravotníctva SR, aby intenzívnejšie riešilo rozširovanie elektronických služieb, ako aj motiváciu zapojenia lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do existujúcich systémov. NCZI v reakcii pre TASR argumentovalo, že systém je pevnou súčasťou každodennej zdravotnej starostlivosti. Tiež, že aktívne pracuje na ďalšom rozširovaní služby.