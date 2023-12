Dôvera by namiesto odvodov zvýšila platbu za poistencov štátu

Bratislava 10. decembra (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera rešpektuje návrh zvýšiť zdravotné odvody, hoci je podľa nej správnejšie zvýšenie prostredníctvom platby za poistencov štátu. Union zdravotná poisťovňa zase pripomína zavedenie pripoistenia. Vyplýva to ich z vyjadrení pre TASR.



"Mesačná platba za poistencov štátu nedosiahne ani 60 eur a odvody za ekonomicky aktívnych poistencov budú v priemere viac ako 200 eur," vysvetlil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Problém podľa Dôvery nastane, ak dodatočné zdroje, ktoré prinesie zvýšenie odvodov, pôjdu na oddlžovanie nemocníc. "Pretože to pre pacientov nebude mať žiadnu pridanú hodnotu, a bez zmien vo fungovaní nemocníc to ani neprinesie zlepšenie poskytovanej starostlivosti," doplnil Štepianský.



Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) podotkla, že zvýšenie zdravotných odvodov predstavuje len čiastočný objem peňazí, ktorý má prísť do systému verejného zdravotného poistenia. Hodnotenie tohto kroku v súvislosti s financovaním sektora považuje za predčasné, detailný návrh rozpočtu nepozná. "Môžeme však uistiť, že všetky zdroje, ktoré budú alokované do systému verejného zdravotného poistenia, VšZP využije na zabezpečenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov v súlade s platnou legislatívou a schváleným rozpočtom," dodala pre TASR hovorkyňa zdravotnej poisťovne Alena Krčová.



Súkromná Union zdravotná poisťovňa pripomenula, že dlhodobo apeluje na dôležitosť riešenia financovania zdravotníctva, pretože v systéme je nedostatok finančných prostriedkov. Slovenskému zdravotníctvu by podľa nej viac prospelo viaczdrojové financovanie. "Aj preto sa snažíme upriamiť pozornosť na možnosť zavedenia individuálneho zdravotného poistenia, avšak k takejto zmene je potrebná súčinnosť štátu i zmena legislatívy," uviedla pre TASR hovorkyňa zdravotnej poisťovne Kristína Balúchová.



Sadzba na zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. samoplatiteľov sa má od nového roka zvýšiť o jeden percentuálny bod. Návrh už schválila vláda. Od budúceho roka by tak minimálna výška preddavku pre SZČO a samoplatiteľov bola 97,80 eura pre osoby bez zdravotného postihnutia a 48,90 eura pre osoby so zdravotným postihnutím. Bez zvýšenia sadzby by to bolo 91,28 eura a 45,64 eura. Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) zvýšenie odvodov prinesie pre sektor 357 miliónov eur navyše.