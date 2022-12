Dôvera kritizuje reguláciu zisku zdravotných poisťovní, VšZP to víta

Bratislava 23. decembra (TASR) - Problém zdravotníctva nie je tvorba nadmerných ziskov, ale zadlžovanie a straty. Tvrdí to súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera v reakcii na schválenie novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá má priniesť reguláciu ich zisku. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) víta legislatívne iniciatívy zamerané na zvýšenie výdavkov vynakladaných zdravotnými poisťovňami na zdravotnú starostlivosť.



"Namiesto regulácie zisku by sa poslanci mali venovať tomu, ako zabrániť neefektivite a stratám. Zisk je normálny a potrebný na zdravé fungovanie spoločností. Straty a dlhy prinášajú problémy," skonštatovala Dôvera v stanovisku pre TASR.



Aktuálnou reguláciou zisku zdravotných poisťovní podľa nej slovenskí pacienti nič nezískajú. "Práve naopak, poisťovne budú nútené obmedzovať služby a benefity pre svojich poistencov. Podľa nás ide o škodlivý zásah do podnikateľského prostredia a nezmyselný a neodôvodnený zásah do ústavných práv," doplnil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



VšZP zmenu privítala. "VšZP dlhodobo vynakladá na úhradu zdravotnej starostlivosti viac ako 96 percent svojich príjmov z verejného zdravotného poistenia a prípadná regulácia zisku nebude mať za následok zmenu jej zamerania a strategického cieľa využívať všetky dostupné zdroje primárne na úhradu zdravotnej starostlivosti pre jej poistencov," uviedla pre TASR Petra Pupalová z oddelenia komunikácie poisťovne.



VšZP vyhlásila, že podporuje zavedenie rovnakých podmienok a limitov pre všetky zdravotné poisťovne tak, aby sa čo najviac finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia vynakladalo na zdravotnú starostlivosť.



Súkromná Union zdravotná poisťovňa odmieta novelu ako celok. Upozornila, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania sa k nej predložilo viac ako 800 pripomienok a v parlamente množstvo poslaneckých pozmeňujúcich návrhov. Nie je to podľa nej znakom kvalitnej tvorby legislatívy. "Schválenie tejto novely vníma Union zdravotná poisťovňa jednoznačne negatívne. V súčasnosti sa venujeme jej detailnej analýze a bližšie stanovisko poskytneme neskôr," povedala pre TASR hovorkyňa poisťovne Kristína Baluchová.



Parlament vo štvrtok (22. 12.) schválil novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá okrem iného stanovuje pravidlá, za akých si môžu pripísať zisk.