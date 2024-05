Dôvera podala žalobu pre kategorizáciu lieku na muskulárnu atrofiu

Bratislava 28. mája (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera podala v súvislosti s preplácaním lieku Zolgensma na liečbu spinálnej muskulárnej atrofie zo zdravotného poistenia žalobu na súd. Vyplýva to zo stanoviska poisťovne, ktoré TASR poskytol jej PR manažér Matej Štepianský.



"Keďže sme presvedčení, že zaradenie lieku Zolgensma do Zoznamu kategorizovaných liekov neprebehlo v súlade s pravidlami, podali sme správnu žalobu na súd. Do jeho rozhodnutia sa k tejto veci nechceme bližšie vyjadrovať," píše sa v stanovisku.



Liek sa z verejného zdravotného poistenia prepláca od začiatku tohto roka. Zdravotné poisťovne to namietali. Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková (Hlas-SD) ich námietky v odvolacom konaní koncom minulého roka odmietla. Ozrejmila vtedy, že proti rozhodnutiu už nemožno podať námietky, no je preskúmateľné súdom.



Spinálna muskulárna atrofia je vrodené, geneticky podmienené ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj dieťaťa a jeho ďalší život. Detskí pacienti s týmto ochorením sú obyčajne už v priebehu prvých šiestich mesiacov života odkázaní na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie a prijímanie stravy pomocou hadičky cez kožu priamo do žalúdka. Od mája 2020 Európska agentúra pre lieky schválila na liečbu SMA použitie jednorazovej génovej liečby liekom Zolgensma, ktorý sa podáva priamo do žily.