Dôvera podala žalobu voči trojmiliónovej pokute za zlé účtovanie

Bratislava 1. februára (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera podala správnu žalobu voči rozhodnutiu Finančnej správy (FS) SR, ktorá ešte minulý rok potvrdila pokutu tri milióny eur pre poisťovňu. Týkať sa má nesprávneho postupu pri účtovaní o poistnom kmeni. Pre TASR to potvrdil hovorca Dôvery Matej Štepianský.



"Správnu žalobu voči rozhodnutiu FS SR sme podali 23. januára na Krajský súd v Bratislave. Podľa nášho názoru je rozhodnutie FS, ako aj predchádzajúce rozhodnutie Úradu pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) v zásadnom rozpore s postojmi štátnych orgánov, znalcov a audítorov, ktorí od roku 2009 opakovane potvrdzovali zákonnosť a správnosť konania zdravotnej poisťovne v prípade účtovania poistného kmeňa," ozrejmila Dôvera.



Poukazuje na to, že rozhodnutie ÚVHS sa opiera o právne nezáväzný metodický pokyn, ktorý vznikol až v lete 2020 na pôde Ministerstva financií SR. "Pôvodná verzia dokumentu podporovala správnosť postupu účtovania Dôvery, za nejasných okolností však došlo k úplnej zmene jeho záverov," vysvetlila poisťovňa.



"Akceptujeme právo daňových subjektov, ktoré majú zákonné možnosti, ako sa brániť v prípade nesúhlasu s výsledkom kontroly," reagovala pre TASR hovorkyňa FS SR Martina Rybanská.



Finančná správa SR v novembri 2022 potvrdila pokutu tri milióny eur pre súkromnú zdravotnú poisťovňu Dôvera. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Pokuta sa týka účtovníctva za rok 2017, no jej podstata súvisí so zaúčtovaním poistného kmeňa po spojení zdravotných poisťovni Dôvera a Apollo v roku 2009, ozrejmila poisťovňa.