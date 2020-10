Dôvera: Požadujeme férové dofinancovanie celého zdravotného sektora

Bratislava 7. októbra (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera požaduje spravodlivé, nediskriminačné a férové dofinancovanie celého zdravotného sektora. Vláda by mala podľa nej prestať hazardovať so zdravím viac ako dvoch miliónov poistencov a garantovať rovné podmienky pre všetky zdravotné poisťovne. PR špecialista Dôvery Matej Štepianský to pre TASR uviedol v reakcii na to, že vláda v stredu odobrila dofinancovanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne sumou 100 miliónov eur.



"Zdravotná poisťovňa Dôvera nepožaduje štátnu pomoc, požaduje však férový prístup voči všetkým poistencom bez ohľadu na to, či sú poistení v štátnej alebo súkromnej poisťovni," poznamenal Štepianský.



Ako dodala Dôvera, výpadok príjmov v rozpočtoch zdravotných poisťovní nespôsobilo ich zlé hospodárenie, ale predovšetkým zle naplánovaný štátny rozpočet na rok 2020, v ktorom štát nedokázal zvýšiť platby za svojich poistencov. Tento stav podľa nich ešte umocnili dosahy pandémie.