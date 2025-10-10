< sekcia Slovensko
Dôvera sa odvolá voči rozhodnutiu súdu vo veci neúhrady lieku Voxzogo
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera sa odvolá voči rozhodnutiu Správneho súdu v Košiciach, ktorý v auguste vyhovel dvom žalobám Generálnej prokuratúry SR v súvislosti s odmietnutím úhrady lieku Voxzogo vyvinutého na liečbu achondroplázie. Druhá žaloba sa týkala štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorej ešte nedoručili písomné vyhotovenie rozhodnutia súdu, preto s ním nie je oboznámená. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré pre TASR poskytli zástupcovia poisťovní.
„Režim výnimiek v aktuálnej podobe traumatizuje pacientov a nedáva jasné odpovede ani lekárom, ani zdravotným poisťovniam. Sme presvedčení, že aj tieto súdne konania sú dôkazom toho, že zákonná úprava výnimiek vôbec nie je dobrá. V súčasnosti je otázka ich súladu s ústavou aj na Ústavnom súde SR, a preto si myslíme, že by bolo vhodné počkať na jeho rozhodnutie a následne legislatívu upraviť v zmysle záverov Ústavného súdu. Voči rozhodnutiu správneho súdu sa odvoláme,“ uviedol pre TASR PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.
VšZP v reakcii uviedla, že nateraz nedisponuje písomným vyhotovením rozhodnutia súdu. „Písomné vyhotovenie rozhodnutia správneho súdu nebolo Všeobecnej zdravotnej poisťovni nateraz doručené a s jeho obsahom nie je oboznámená. Tak, ako aj v iných súdnych konaniach, rovnako v tomto sa Všeobecná zdravotná poisťovňa bude riadiť právoplatným rozhodnutím súdu,“ ozrejmila pre TASR hovorkyňa štátnej poisťovne Danka Capáková.
Správny súd v Košiciach 22. augusta vyhovel dvom žalobám Generálnej prokuratúry SR v súvislosti s odmietnutím úhrady lieku Voxzogo. Žaloby sa týkali VšZP a Dôvery. Správny súd zrušil opatrenia zdravotných poisťovní ako nezákonné.
Voxzogo sa používa pri liečbe achondroplázie. Je charakteristická abnormálnym rastom kostí, ktorý sa prejavuje malou postavou s disproporčne malými rukami a nohami, veľkou hlavou a charakteristickými črtami tváre. Včasné podanie lieku u pacientov by malo podľa klinických štúdií podporovať rast a pozitívne vplývať na pridružené komplikácie. Liek bude od decembra zaradený medzi hradené lieky, dovtedy ho zdravotné poisťovne uhrádzajú vo výnimkovom režime.
