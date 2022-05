Dôvera sa sťažuje na šikanu od štátu, avizuje právne kroky

Bratislava 9. mája (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera sa sťažuje na šikanu a možný nezákonný postup zo strany štátnych orgánov. Poukazuje na aktivity Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), Finančnej správy SR a orgánov činných v trestnom konaní. Avizuje preto právne kroky na svoju ochranu.



"Predstavitelia štátu sa snažia zakryť problémy Slovenska tým, že riešia staré veci týkajúce sa Dôvery," uviedol jej šéf Martin Kultan. Ide podľa neho o cielenú škandalizáciu. Aktivity ÚDZS, ktorý sa Dôvere venuje aj v aktuálnej správe o jeho pôsobení, sú podľa neho aktivizmom, nie správou nezávislého úradu.



Zdravotnú poisťovňu môžu tieto aktivity podľa jej zástupcu Petra Kubinu znehodnotiť a môžu poškodiť reputáciu jej čelných predstaviteľov. ZP Dôvera preto so svojím akcionárom, investičnou skupinou Penta, pripravuje viacero právnych krokov. ÚDZS sa podľa poisťovne mohol dopustiť ohrozenia daňového tajomstva tým, že zverejnil závery z kontroly účtovníctva poisťovne v čase, keď daňové konanie nie je právoplatne uzavreté. Právne kroky chce poisťovňa voči úradu podniknúť aj v súvislosti s nevydaním súhlasu na vymenovanie Martina Kultana za člena predstavenstva Dôvery. Zo strany ÚDZS mohlo podľa nej dôjsť k zneužitiu právomoci.



Dôvera reagovala aj na preverovanie jej účtovníctva. Polícia vedie trestné konanie v súvislosti s účtovnou operáciou - ohodnotením poistného kmeňa, vďaka ktorej si akcionári vyplatili vyše 400 miliónov eur pri spájaní zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo. TASR to potvrdil Michal Slivka z Prezídia Policajného zboru, upozornil na to portál Aktuality.sk.



"Špecializovaným tímom Gorila je vedené trestné konanie pre možné podozrenie z protiprávneho konania osôb v postavení štatutárnych orgánov (predseda predstavenstva), členov predstavenstva, účtovníkov, audítorov a poradcov zo spoločnosti a jej právnych predchodcov v období od roku 2009 a následne,“ priblížil Slivka. Bližšie sa však k prebiehajúcim procesným úkonom nie je podľa jeho slov možné vyjadrovať.



Na fungovanie Dôvery poukazuje aj ÚDZS v spomínanej správe o činnosti za minulý rok. Upozornil, že aj vďaka sporným účtovným operáciám dosiahla v rokoch 2010 až 2020 čistý zisk po zdanení vo výške 700 miliónov eur. Tvrdí tiež, že zdravotná poisťovňa má nadhodnotený poistný kmeň. Úrad informoval, že čaká na konečný výsledok kontroly Finančnej správy SR začatej v júni 2020. Dôvera argumentuje, že správnosť jej postupu v prípade ohodnotenia poistného kmeňa v minulosti opakovane potvrdili správy audítorov, posudky znalcov aj orgány finančnej správy.