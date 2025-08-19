< sekcia Slovensko
Dôvera spúšťa telemedicínsku službu na pomoc pri bolestiach chrbta
V minulom roku vyhľadalo lekára pre problémy s pohybovým aparátom viac ako 600.000 poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera spúšťa pre poistencov bezplatnú telemedicínsku službu Fyzio, ktorá môže pomôcť pri bolestiach chrbta či pohybového aparátu. Prostredníctvom nej poistenec informuje o svojich ťažkostiach, tie následne posúdi lekár a odporučí možnosti riešenia problému. Zástupcovia Dôvery o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.
„Prostredníctvom aplikácie je možné vyriešiť množstvo problémov, ktoré by inak viedli k návšteve lekára - napríklad bežné bolesti chrbta, kĺbov a svalov, zápaly, opuchy či drobné úrazy. Zároveň dokáže nasmerovať pacienta k návšteve odborníka, ktorého by inak nevyhľadal, čo znižuje riziko zhoršenia zdravotného stavu,“ poznamenal manažér stratégie a inovácií v Dôvere Roman Mužik.
Ako uviedol, pacient vo webovej aplikácii vyplní krátky anamnestický dotazník o svojom probléme. Poskytnuté údaje následne posúdi rehabilitačný lekár, ktorý do troch pracovných dní pošle pacientovi odpoveď s určenou diagnózou, odporúčanou liečbou, alebo personalizovanou sadou cvičení.
V minulom roku vyhľadalo lekára pre problémy s pohybovým aparátom viac ako 600.000 poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. „To je každý tretí poistenec Dôvery. Problémy sa nevyhýbajú nikomu - trpia nimi ženy aj muži, mladí aj starší, dokonca aj deti. Najviac ich evidujeme u ľudí vo veku 50 až 59 rokov,“ dodal Mužik.
