Dôvera spúšťa telemedicínsku službu na pomoc pri bolestiach chrbta

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

V minulom roku vyhľadalo lekára pre problémy s pohybovým aparátom viac ako 600.000 poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera.

Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera spúšťa pre poistencov bezplatnú telemedicínsku službu Fyzio, ktorá môže pomôcť pri bolestiach chrbta či pohybového aparátu. Prostredníctvom nej poistenec informuje o svojich ťažkostiach, tie následne posúdi lekár a odporučí možnosti riešenia problému. Zástupcovia Dôvery o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.

Prostredníctvom aplikácie je možné vyriešiť množstvo problémov, ktoré by inak viedli k návšteve lekára - napríklad bežné bolesti chrbta, kĺbov a svalov, zápaly, opuchy či drobné úrazy. Zároveň dokáže nasmerovať pacienta k návšteve odborníka, ktorého by inak nevyhľadal, čo znižuje riziko zhoršenia zdravotného stavu,“ poznamenal manažér stratégie a inovácií v Dôvere Roman Mužik.

Ako uviedol, pacient vo webovej aplikácii vyplní krátky anamnestický dotazník o svojom probléme. Poskytnuté údaje následne posúdi rehabilitačný lekár, ktorý do troch pracovných dní pošle pacientovi odpoveď s určenou diagnózou, odporúčanou liečbou, alebo personalizovanou sadou cvičení.

V minulom roku vyhľadalo lekára pre problémy s pohybovým aparátom viac ako 600.000 poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. „To je každý tretí poistenec Dôvery. Problémy sa nevyhýbajú nikomu - trpia nimi ženy aj muži, mladí aj starší, dokonca aj deti. Najviac ich evidujeme u ľudí vo veku 50 až 59 rokov,“ dodal Mužik.
