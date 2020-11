Bratislava 25. novembra (TASR) - Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera spustila skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka. V týchto dňoch odosiela testy na skryté krvácanie svojím prvým 5000 poistencom, ktorí sú najviac ohrození týmto ochorením. Spolu ich v priebehu niekoľkých mesiacov rozošle 40.000. TASR o tom informoval PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



Dôvera týmto nadväzuje na pilotný skríning z minulého roka. Poisťovňa tvrdí, že rakovina hrubého čreva a konečníka je ochorenie, ktoré ak sa odhalí v skorom štádiu, je plne vyliečiteľné aj bez chemoterapie a rádioterapie. "Napriek tomu je medzi nádorovými ochoreniami v súčasnosti na druhom mieste úmrtnosti u mužov a na treťom mieste u žien," upozorňuje.



Riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ZP Marián Faktor spresnil, že od roku 2015 sa za päť rokov počet pacientov s touto diagnózou zvýšil až o polovicu. "Za rok 2020 sú predbežné čísla o niečo nižšie, nemyslíme si však, že by počet chorých klesol, naopak, pripisujeme to pandémii a s ňou súvisiacemu poklesu preventívnych prehliadok," uviedol.



Dôvera preto oslovuje poistencov vo veku od 50 do 74 rokov, ktorí patria medzi najviac ohrozených týmto ochorením. Zo všetkých pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka tvoria až 74 percent. V obálke nájdu testovaciu súpravu a návod na jej použitie a tiež pozvánku na návštevu všeobecného lekára. Pacient si doma odoberie vzorku stolice, odnesie ju k lekárovi a on ju vyhodnotí.



"Vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre ľudí od 50. roku života. Účasť na preventívnych prehliadkach je však nízka, absolvuje ju menej ako tretina ľudí, ktorých sa týka. Preto na ňu pozývame poistencov aj týmto spôsobom. Len v minulom roku malo pozitívny test na prítomnosť krvi v stolici približne 4500 poistencov, ktorým lekár následne odporúčal kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa, aby sa zistila presná príčina krvácania," skonštatoval Štepianský. U 119 poistencov sa podarilo zachytiť včasné štádia či už rakoviny alebo adenómových polypov, ktoré sa dali kolonoskopicky ambulantne odstrániť.



Cieľom je podľa ZP dosiahnuť aspoň 50-percentnú účasť poistencov z ohrozenej skupiny na skríningu kolorektálneho karcinómu.