Dôvera: ÚDZS zavádza pri hodnotení financovania nemocníc z poisťovní

Bratislava 17. júna (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zavádza pri hodnotení prerozdeľovania financií nemocniciam zo strany zdravotných poisťovní. Uviedla to súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera v reakcii na výsledky preverovania podnetu lekárskych odborárov. Zdôraznila, že zmluvy a ich podmienky neurčuje poisťovňa, ale sú výsledkom dohody s poskytovateľmi. Stanovisko pre TASR poskytol PR špecialista zdravotnej poisťovne Matej Štepianský.



ÚDZS pri preverovaní podnetu potvrdil, že VšZP nemocniciam platí viac ako súkromné zdravotné poisťovne. Dôvera v reakcii poukázala na to, že štátna poisťovňa bola opakovane dofinancovaná, preto mala prirodzene k dispozícii viac prostriedkov. "Úrad rovnako ignoruje aj odlišné spôsoby pri vykazovaní a revízii ústavnej zdravotnej starostlivosti, a teda zavádza verejnosť," dodala. ÚDZS tiež podľa nej zavádza alebo vedome klame, keď tvrdí, že poisťovne prerozdeľujú peniaze jednotlivým nemocniciam. Pripomína, že podmienky zmlúv a následná platba za zdravotnú starostlivosť sú výsledkom rokovaní s poskytovateľmi.



Dôvera konštatuje, že úrad ako kontrolný orgán zlyhal. "Problémy VšZP dlhodobo prehliada a namiesto toho sa dookola venuje vymysleným 'kauzám' a navrhuje opatrenia, ktoré nemajú žiadny vplyv na zlepšenie zdravotníctva," poznamenala poisťovňa. "K návrhu ÚDZS na obmedzenie zmluvnej slobody, inými slovami, na reguláciu cien a platobných mechanizmov, uvedieme len to, že myšlienky komunistov sú stále živé, hoci história nám ukázala, že tieto myšlienky vedú len k nedostatku, problémom a biede," dodala.



Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) platí nemocniciam za výkony viac ako súkromné Dôvera a Union zdravotná poisťovňa. Potvrdil to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý na podnet lekárskych odborárov preveroval prerozdeľovanie financií nemocniciam. Avizoval, že vláde odborníkov navrhne zrušenie tzv. zmluvnej voľnosti.