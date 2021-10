Dôvera verí, že zníženie platby štátu za poistencov je nedorozumenie

Bratislava 4. októbra (TASR) - Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera predpokladá, že pri téme o znížení platby štátu za svojich poistencov ide o nedorozumenie, ktoré sa v najbližších dňoch vysvetlí. V reakcii pre TASR to uviedol manažér odboru PR najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne Branislav Cehlárik.



"Takýto krok by totiž v praxi veľmi vážne poškodil slovenské zdravotníctvo a následky by pocítili aj samotní pacienti," povedal.



Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur na sumu 1,2 miliardy eur. Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) preto koncom septembra požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o viazanie rozpočtových prostriedkov v spomínanej sume. To kritizuje mimoparlamentný Hlas-SD, podľa ktorého tak vláda "hodila slovenské zdravotníctvo cez palubu." Vyzýva Lengvarského, aby to odmietol. Ten odkázal, že "vie, čo má robiť, čo sa týka ministerstva zdravotníctva".



Štát platí zdravotné poistenie napríklad za seniorov, deti, študentov, ženy na materskej či nezamestnaných.