Dôvera: Vyhlášku k prerozdeleniu financií nie je možné dodržať

Bratislava 22. marca (TASR) - Vyhlášku k prerozdeleniu financií v zdravotníctve nie je podľa súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera možné dodržať. Tvrdí, že v opačnom prípade by musela v niektorých segmentoch znižovať ceny a zastaviť kategorizácie liekov, čo si nevie predstaviť. TASR stanovisko Dôvery poskytol jej PR špecialista Matej Štepianský.



"Sú tu však aj ďalšie problémy. Plánovaný nárast výdavkov na lieky je nedostatočný a v rozpore so zámerom uhrádzať nové inovatívne lieky z verejného zdravotného poistenia. Aj predbežné rokovania so zástupcami ambulantného sektora nám ukazujú, že navrhované zvýšenie úhrad pre tento sektor stačiť nebude," uviedla zdravotná poisťovňa.



Dôvera zároveň skonštatovala, že nie je zástancom centrálneho plánovania a programová vyhláška sa v podstate nedá dobre napísať. "Navyše nám to už potvrdil aj minulý rok, keď sme videli, že odchýlky oproti plánu boli v desiatkach miliónov eur a to sú obrovské čísla," podotkla. Vyhláška podľa nej neprináša žiadne benefity. "Nevidíme kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, ani zlepšenie jej dostupnosti, len obrovskú byrokraciu," uzavrela.



Rezort zdravotníctva v stredu (20. 3.) zverejnil vyhlášku k prerozdeleniu financií v Zbierke zákonov. Poukázal na to, že do verejného zdravotného poistenia ide v tomto roku asi o 900 miliónov eur viac ako vlani. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poputuje tento rok 7,682 miliardy eur.