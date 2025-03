Dôvera žiada pre kategorizáciu lieku Keytruda odškodné 6,6 milióna eur

Bratislava 17. marca (TASR) - V súvislosti s nezákonnou kategorizáciou lieku proti rakovine s názvom Keytruda podala žalobu na súd aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera. Žiada náhradu škody vo výške 6,68 milióna eur. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol PR špecialista poisťovne Matej Štepiansky. Ako uviedol, poisťovňa podala žalobu v marci minulého roka. Súd zatiaľ vo veci nerozhodol.



"Vo veci kategorizácie lieku Keytruda v indikácii pre liečbu malígneho melanómu sme podali žalobu, s ktorou sme uspeli. Zároveň sme podali aj žalobu o náhradu škody, v ktorej ešte nebolo rozhodnuté. Sme presvedčení, že kategorizácia lieku Keytruda v indikácii malígneho melanómu neprebehla v súlade so zákonom, čo napokon potvrdil aj Najvyšší súd a rozhodnutie o kategorizácii zrušil," ozrejmil Štepiansky.



Dôvera zdôraznila, že nie je proti úhrade tohto lieku z verejného zdravotného poistenia. Je však presvedčená, že zaraďovanie liekov do úhradového mechanizmu má byť transparentné a podľa stanovených pravidiel. "Nezákonným zaradením lieku do kategorizácie nám vznikla škoda, ktorú si uplatňujeme v civilnom konaní. Na súde si uplatňujeme náhradu škody vo výške 6,68 milióna eur," doplnil Štepiansky.



Žalobu v súvislosti s kategorizáciou lieku Keytruda podala vo februári minulého roka aj súkromná Union zdravotná poisťovňa. Mestský súd Bratislava IV vlani v novembri žalobe vyhovel a Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR nariadil zaplatiť poisťovni škodu vo výške viac ako 1,3 milióna eur. Súd vo veci rozhodol rozsudkom pre zmeškanie žalovaného.



Rezort zdravotníctva v roku 2018 vydal rozhodnutie, ktorým rozhodol o podmienenom zaradení lieku Keytruda do zoznamu kategorizovaných liekov. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union ZP podali voči rozhodnutiu správnu žalobu. Krajský súd v Bratislave roku 2022 rozhodnutie ministerstva zrušil. Rezort následne podal kasačnú sťažnosť, ktorú Najvyšší súd SR v auguste minulého roku zamietol.