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Dôvera zohľadnila požiadavky Pro Diagnostic Group a poslala nový návrh
Súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera koncom júna skončila platnosť zmluvy s PDG. Dôvera aj PDG deklarovali, že majú záujem na rokovaní o predĺžení zmluvy.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 7. júla (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zohľadnila požiadavky spoločnosti Pro Diagnostic Group (PDG) a poslala jej nový návrh na spoluprácu. Deklaruje, že jej cieľom je zabezpečiť poskytovanie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informoval PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.
„Podkladom pre návrh sú jednak finančné možnosti nastavené štátnym rozpočtom a tiež snaha zabezpečiť čo najviac MR vyšetrení s čo najkratšími čakacími lehotami bez toho, aby sme ohrozili rozsah a kvalitu inej zdravotnej starostlivosti,“ dodal Štepianský s tým, že o ďalších podrobnostiach bude Dôvera informovať po rokovaní, ktoré by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch.
PDG víta, že Dôvera po prestávke v rokovaniach predložila návrh zmluvných podmienok. Vyjadrenie zdravotnej poisťovne, že predložené podmienky zohľadňujú požiadavky PDG, však podľa nej nezodpovedá obsahu predloženého návrhu. „Zdravotná poisťovňa navrhla pokračovanie zmluvnej spolupráce za pôvodných podmienok len do 30. septembra a akceptovala iba časť našich návrhov. Kľúčové požiadavky, týkajúce sa dlhodobých podmienok pre pracoviská vybavené technicky vyspelejšou 3T magnetickou rezonanciou, zostávajú aj po predložení nového návrhu nevyriešené,“ ozrejmila Adriana Kukučková zo spoločnosti.
PDG deklaruje, že počas rokovaní preukázala maximálnu snahu dospieť k dohode a v záujme pacientov akceptovala viaceré zmeny navrhnuté zdravotnou poisťovňou. Dodala, že predložila vlastný kompromisný návrh úpravy modelu financovania. „Predložený návrh zo strany ZP Dôvera rieši situáciu iba do 30. septembra 2026, teda do ukončenia aktuálneho prepoisťovacieho obdobia. Neprináša preto stabilné a dlhodobé riešenie ani pre pacientov, ani pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Na našich pracoviskách sú už dnes objednaní poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera aj na vyšetrenia po 1. októbri 2026. Aj oni potrebujú mať istotu, že plánovaná diagnostická starostlivosť bude pokračovať bez prerušenia,“ uviedla Kukučková.
Podľa spoločnosti naďalej zostáva otvorená otázka dlhodobých zmluvných podmienok pre pracoviská vybavené 3T magnetickou rezonanciou, ktoré predstavujú technologicky aj odborne náročnejší typ diagnostiky. „Predložený návrh zachováva súčasné podmienky iba do 30. septembra 2026, následne však opätovne počíta s ich zmenou. Takéto riešenie preto problém nerieši, ale iba ho posúva o tri mesiace. Pro Diagnostic Group od začiatku rokovaní žiada zachovanie existujúcich zmluvných podmienok aj po tomto termíne,“ podotkla Kukučková.
PDG dodala, že zostáva pripravená pokračovať v rokovaniach bezodkladne. „Naším cieľom je uzatvorenie dlhodobého zmluvného vzťahu, ktorý zabezpečí kontinuitu poskytovania MR vyšetrení pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera bez opakovaného vytvárania neistoty po uplynutí niekoľkých mesiacov. Veríme, že zostávajúce otvorené otázky je možné vyriešiť pri spoločnom rokovacom stole a dosiahnuť dohodu, ktorá bude dlhodobo prínosná predovšetkým pre pacientov,“ uzavrela Kukučková.
Súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera koncom júna skončila platnosť zmluvy s PDG. Dôvera aj PDG deklarovali, že majú záujem na rokovaní o predĺžení zmluvy.
„Podkladom pre návrh sú jednak finančné možnosti nastavené štátnym rozpočtom a tiež snaha zabezpečiť čo najviac MR vyšetrení s čo najkratšími čakacími lehotami bez toho, aby sme ohrozili rozsah a kvalitu inej zdravotnej starostlivosti,“ dodal Štepianský s tým, že o ďalších podrobnostiach bude Dôvera informovať po rokovaní, ktoré by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch.
PDG víta, že Dôvera po prestávke v rokovaniach predložila návrh zmluvných podmienok. Vyjadrenie zdravotnej poisťovne, že predložené podmienky zohľadňujú požiadavky PDG, však podľa nej nezodpovedá obsahu predloženého návrhu. „Zdravotná poisťovňa navrhla pokračovanie zmluvnej spolupráce za pôvodných podmienok len do 30. septembra a akceptovala iba časť našich návrhov. Kľúčové požiadavky, týkajúce sa dlhodobých podmienok pre pracoviská vybavené technicky vyspelejšou 3T magnetickou rezonanciou, zostávajú aj po predložení nového návrhu nevyriešené,“ ozrejmila Adriana Kukučková zo spoločnosti.
PDG deklaruje, že počas rokovaní preukázala maximálnu snahu dospieť k dohode a v záujme pacientov akceptovala viaceré zmeny navrhnuté zdravotnou poisťovňou. Dodala, že predložila vlastný kompromisný návrh úpravy modelu financovania. „Predložený návrh zo strany ZP Dôvera rieši situáciu iba do 30. septembra 2026, teda do ukončenia aktuálneho prepoisťovacieho obdobia. Neprináša preto stabilné a dlhodobé riešenie ani pre pacientov, ani pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Na našich pracoviskách sú už dnes objednaní poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera aj na vyšetrenia po 1. októbri 2026. Aj oni potrebujú mať istotu, že plánovaná diagnostická starostlivosť bude pokračovať bez prerušenia,“ uviedla Kukučková.
Podľa spoločnosti naďalej zostáva otvorená otázka dlhodobých zmluvných podmienok pre pracoviská vybavené 3T magnetickou rezonanciou, ktoré predstavujú technologicky aj odborne náročnejší typ diagnostiky. „Predložený návrh zachováva súčasné podmienky iba do 30. septembra 2026, následne však opätovne počíta s ich zmenou. Takéto riešenie preto problém nerieši, ale iba ho posúva o tri mesiace. Pro Diagnostic Group od začiatku rokovaní žiada zachovanie existujúcich zmluvných podmienok aj po tomto termíne,“ podotkla Kukučková.
PDG dodala, že zostáva pripravená pokračovať v rokovaniach bezodkladne. „Naším cieľom je uzatvorenie dlhodobého zmluvného vzťahu, ktorý zabezpečí kontinuitu poskytovania MR vyšetrení pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera bez opakovaného vytvárania neistoty po uplynutí niekoľkých mesiacov. Veríme, že zostávajúce otvorené otázky je možné vyriešiť pri spoločnom rokovacom stole a dosiahnuť dohodu, ktorá bude dlhodobo prínosná predovšetkým pre pacientov,“ uzavrela Kukučková.
Súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera koncom júna skončila platnosť zmluvy s PDG. Dôvera aj PDG deklarovali, že majú záujem na rokovaní o predĺžení zmluvy.