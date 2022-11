Dôvera ZP skracuje schvaľovanie kúpeľov aj pomôcok na minimum

Bratislava 24. novembra (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera skracuje schvaľovanie predpisov kúpeľných návrhov aj zdravotníckych pomôcok. Namiesto piatich až desiatich dní ich schváli do 24 hodín. TASR o tom informoval PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



"S lekármi aj s kúpeľnými zariadeniami sme sa dohodli na modernejšom, jednoduchšom a rýchlejšom spôsobe schvaľovania kúpeľných návrhov. Okrem iného sa tým zvýši ochrana osobných údajov poistencov a výber konkrétneho kúpeľného zariadenia i termín nástupu bude mať pacient čisto vo svojich rukách," vysvetlil člen predstavenstva zdravotnej poisťovne Marian Faktor.



Stačí, keď lekár vystaví kúpeľný návrh elektronicky, čím sa jeho vypísanie skráti zo 45 na desať minút. "Keďže lekár už nebude musieť s návrhom posielať aj rôzne prílohy, odpadáva jeden z doterajších dôvodov neschválenia návrhu - chýbajúce prílohy," dodala poisťovňa.



Po schválení liečby poisťovňa informuje poistenca prostredníctvom SMS, emailu alebo listom. Podľa toho pacient nájde informácie buď vo svojej elektronickej pobočke alebo v liste. "Zo zoznamu kúpeľných zariadení, ktorý poistencovi pošleme, si sám vyberie, kam chce ísť. Zároveň si sám s kúpeľmi dohodne, kedy by mu vyhovoval termín nástupu," ozrejmila Dôvera.



Rovnako sa skráti aj schvaľovanie vybraných zdravotníckych pomôcok. "Predpisovanie a schvaľovanie sme zlúčili do jedného kroku a zahrnuli sme ho do eReceptu. Vďaka tomu sa o schválení alebo neschválení pomôcky dozvedia lekár a pacient ihneď pri jej predpise," priblížil Faktor. Z ambulancie tak pacienti môžu ísť priamo do výdajne zdravotníckych pomôcok.