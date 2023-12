Dôvodom zlých výsledkov slovenských žiakov v PISA bola aj pandémia

Bratislava 23. decembra (TASR) - Dôvodom zlých výsledkov 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2022 bola aj pandémia. Pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker (Hlas-SD). Za veľký problém pritom považuje jazykovú gramotnosť. Deti podľa jeho slov často nevedia pochopiť písaný text.



"V dôsledku COVID-19 boli nielen na Slovensku, ale aj v ostatných OECD krajinách pozatvárané školy, dištančné vzdelávanie a tak ďalej. Všeobecne sa zhoršil priemer na výsledky vo všetkých krajinách, ale Slovensko si oproti ostatným krajinám pohoršilo ešte viac," skonštatoval.



Nedostatočná jazyková gramotnosť detí podľa neho môže mať nadväznosť aj na horšie výsledky v matematike či finančnej gramotnosti. Upozornil, že to považuje za vážne varovanie pre budúcnosť, pretože dnešné deti, ktoré sa budú uplatňovať na trhu práce, musia byť pripravené na veľké zmeny.



Dynamika zmien bude podľa jeho slov ešte väčšia ako doteraz a deti, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, musia byť na to pripravené. "Musia mať otvorenú myseľ, musia byť agilné a zvedavé. To všetko je dôležité, aby sa v nich povzbudzovalo v rannom štádiu vzdelávania, teda v základnom školstve," zdôraznil.



Na Slovensku sa na testovaní globálnych kompetencií zúčastnilo vyše 5800 15-ročných žiakov všetkých typov škôl. Konalo sa na 292 školách.