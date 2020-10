Dôvody na odvolanie komisára pre deti by sa mali upraviť

Bratislava 22. októbra (TASR) - Dôvody na odvolanie komisára pre deti a tiež komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa majú upraviť. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Koaliční poslanci Ondrej Dostál (SaS) a Vladimíra Marcinková (Za ľudí) v nej navrhli, aby bolo možné odvolať komisárov aj v prípade porušovania zákona či medzinárodných zmlúv.



Parlament bude mať možnosť odvolať komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vtedy, ak nevykonáva funkciu komisára viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov alebo ak porušuje zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná. "Porušovanie zákonov alebo medzinárodných zmlúv musí mať súvis s výkonom funkcie komisára," odôvodnili predkladatelia. Národná rada SR bude môcť odvolať komisára aj vtedy, ak "koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone funkcie komisára".



Návrh parlamentného výboru na odvolanie komisára bude musieť podľa novej legislatívy byť odôvodnený, aby rozhodnutie o odvolaní komisára nebolo svojvoľné a aby ho bolo možné preskúmať prostredníctvom ústavnej sťažnosti. Pred rozhodnutím výboru o návrhu na odvolanie sa komisár po novom bude môcť k návrhu vyjadriť na schôdzi výboru. Takisto sa bude môcť vyjadriť aj na schôdzi NR SR, a to pred rozhodnutím parlamentu o návrhu na jeho odvolanie.



Nová legislatíva tiež stanovuje prísnejšie podmienky preukazovania bezúhonnosti kandidátov na komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím komisára, a to podobne, ako je to pri preukazovaní bezúhonnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Spôsob preukazovania bezúhonnosti sa má robiť prostredníctvom odpisu registra trestov.



Predkladatelia v návrhu tvrdili, že doteraz legislatíva neumožňovala odvolať komisárov v prípade, ak porušujú zákon. Súčasná podoba zákona podľa nich umožňuje, aby verejné funkcie zastávali osoby, ktoré napríklad flagrantne porušujú alebo nerešpektujú platné právo, uzatvárajú pre štát nevýhodné zmluvy, presadzujú personálnu politiku založenú na rodinkárstve alebo ktoré vykonávajú svoju pôsobnosť nekompetentným spôsobom.



Zákon má byť účinný od 1. januára 2021.