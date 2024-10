Iniciatíva Kultúrny štrajk: Dôvody na odvolanie Šimkovičovej sa množia

Bratislava 25. októbra (TASR) - Dôvody, prečo by mala na svojom poste skončiť ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa "násobne" množia. Na piatkovom tlačovom brífingu to vyhlásili zástupcovia platformy Otvorená kultúra a iniciatívy Kultúrny štrajk. Oznámili tiež, že postoj zákonodarcov pri rokovaní o vyslovení nedôvery ministerke bude determinovať ďalšie kroky iniciatívy.



"Už začiatkom tohto roka mala ministerka za sebou toľko škodlivých krokov pre kultúru, že takmer 200.000 ľudí ju vo verejnej výzve žiadalo, aby odstúpila. Tento hlas verejnosti nevypočula. Dnes, kedy už po druhýkrát čelí vysloveniu nedôvery v parlamente, je dôvodov pre jej odstúpenie násobne viac," uviedol Adam Straka, člen platformy i výboru Kultúrneho štrajku.



Ďalšia členka výboru, pamiatkarka Anna Tuhárska, pripomenula výhrady k riadeniu rezortu súčasným vedením, politickým zásahom do orgánov verejnoprávnych inštitúcií, deštrukcii fungujúceho dotačného programu ministerstva, zlyhávaniu v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, zbavovaniu sa odborníkov v kultúrnych inštitúciách i samotnej komunikácii ministerky a generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáša Machalu s kultúrnou obcou. "Ak premiér Robert Fico hovorí o napĺňaní programového vyhlásenia vlády zo strany ministerstva kultúry, podľa nášho názoru žiadne z uvedených zlyhaní nie je napĺňaním vládneho programu, ale naopak, je v priamom rozpore s ním," uviedla Tuhárska.







Zástupcovia Kultúrneho štrajku vyzvali poslancov, aby vypočuli výhrady kultúrnej obce a ministerku odvolali. Poukázali zároveň na to, že v prípade zhoršovania situácie pri zotrvaní ministerky vo funkcii, budú za tento stav zodpovední všetci poslanci, ktorí ju na poste "podržia", teda aj tí, ktorí sami priznávajú, že s riadením rezortu nie sú spokojní.



"Od toho, či parlament vysloví, alebo nevysloví ministerke Šimkovičovej dôveru alebo nedôveru, sa bude odvíjať ďalší vývoj Kultúrneho štrajku. Naše ďalšie kroky preto oznámime po rozhodnutí poslancov," uviedla členka výboru iniciatívy Veronika Nemcová.



Poslanci Národnej rady majú v piatkovom programe opozičné návrhy na odvolanie ministrov Borisa Suska (Smer-SD) a Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Parlament má rokovať do 16.00 h, no hlasovať o prerokovaných bodoch sa nebude. Pokiaľ sa nepodarí prebrať oba návrhy v piatok, NR SR má zasadať aj v pondelok (28. 10.). Dvojicu ministrov mal odvolávať parlament ešte v auguste, vtedy nebol uznášaniaschopný. Na septembrovej schôdzi sa návrhy nestihli prebrať.