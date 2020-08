Dovolenková destinácia na rok 2020: Slovensko

1. Krásna príroda v centre Tatier = Grand Hotel Bellevue

2. Rozľahlé lesy a horské lúky na Podpoľaní = Masarykov dvor

3. Uprostred prírody pohoria Malá Fatra = Wellness Hotel Diplomat

4. Krásy Donoval = Residence HOTEL&CLUB****

Bratislava 6. augusta (OTS) - Viac ako 80 percent ľudí plánuje dovolenku práve v mesiacoch júl až september. Ak ešte nemáte plán, prinášame vám pár dovolenkových lokalít na Slovensku, ktoré dozaista splnia vaše očakávania a chytia vás za srdce.Z prieskumu vyšlo, že výber dovolenky ovplyvňuje u takmer 62 percent Slovákov cena pobytu. Lokalita zohráva úlohu u viac ako 57 percent ľudí. Na hygienické opatrenia prevádzky bude vzhľadom na situáciu prihliadať 31 percent Slovákov, na hodnoteniach prevádzky viac ako 27 percent a 28 percent sa rozhodne na základe voľnej kapacity ubytovania. Práve preto sme pre vás vybrali štyri inšpirácie, ktoré naplnia aj tie náročnejšie očakávania a vy tak môžete bez stresu objavovať krásy rodnej hrude. Navyše, ZľavaDňa ešte stále rozdáva 1 000 000 EUR na podporu vašej letnej dovolenky na Slovensku V Tatrách je krásne v každom ročnom období. Výborne sa vám pritom bude bývať v jedinečnom GRAND HOTELI BELLEVUE**** s novými izbami Exclusive. Celú rodinu tu čaká zaslúžený oddych v nových izbách, v novom modernom wellness centre, pri raňajkách a večeriach alebo pri rôznych aktivitách, na ktoré máte zľavu. Len 3 minúty od hotela je aj zastávka tatranskej električky, s ktorou budete mať všetko na dosah. Fotografie, hodnotenie a informácie o voľných termínoch nájdete v Grand Hoteli Bellevue nájdete tu Rozľahlé lesy a horské lúky, dravé vodné toky, perfektné túry či prechádzky, presne to je malebný kraj – Podpoľanie. Keď k tomu pridáme komfortné ubytovanie, jazdecký areál, kone a kvalitnú gastronómiu, milý personál a perfektné wellness centrum je to skvelá dovolenka v Masarykovom dvore. Navyše pre tých, ktorí sa rozhodnú nevyužiť wellness centrum je pripravený piknikový košíček. Pozrite si skvelé pobytové balíčky v Masarykovom dvore Uprostred prírody, kde Rajecká dolina prechádza do pohoria Malej Fatry, sa rozprestiera Wellnes Hotel Diplomat****. Srdečnosť, ústretovosť a pohostinnosť vás nadchne už pri príchode. Po aktívnom dni si môžete oddýchnuť v exkluzívno am wellness alebo v bazéne s dĺžkou 20 metrov. Vynikajúca kuchyňa formou polpenzie je samozrejmosťou a bude vás sprevádzať počas celého pobytu. Fotografie, hodnotenie a informácie o voľných termínoch vo Wellness Hoteli Diplomat nájdete tu Skutočne čerstvý vzduch môžete ovoňať z 500 m výšky pri paraglidingu, vôňu rozkvitnutých stromov a ihličia pri zdolávaní spleti cyklotrás alebo pri túrach a závan adrenalínu pri jazde na bobovej dráhe. Presne to je leto na Donovaloch. S ubytovaním v hoteli RESIDENCE HOTEL&CLUB**** máte v cene polpenziu, vstup do saunového sveta a dieťa do 10 rokov má ubytovanie a raňajky v cene pobytu od 3 nocí. Fotografie, hodnotenie a informácie o voľných termínoch nájdete tu ,“ hovoríCEO ZľavaDňa