Dovoz jazdených áut zo zahraničia v marci dramaticky narástol

Bratislava 4. apríla (TASR) - V marci sa definitívne potvrdil trend rastúceho dovozu ojazdených osobných automobilov na Slovensko spoza hraníc. Zatiaľ čo v januári tohto roka sa doviezlo 4687 a vo februári 4783 áut, v marci ich počet dramaticky vzrástol, a to až na 6706 kusov. Ide o viac ako 40-percentný medzimesačný nárast. Vyplýva to z najnovších štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR, na ktoré upozornila spoločnosť Aures Holdings.



"Dovoz ojazdených áut zo zahraničia kompenzuje zvýšený dopyt, je to však často na úkor kvality. Podľa našich dlhodobých skúseností z výkupu totiž väčšinou ide o prestarnuté vozidlá na konci životnosti, ktoré sú, navyše, veľmi často predmetom rôznych manipulácií, ako je pretáčanie tachometrov, falšovanie roku výroby alebo zatajovanie vážnych havárií z ich minulosti," povedala Karolína Topolová, generálna riaditeľka Aures Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto a Mototechna.



Takýto vývoj importu ukazuje, že ak budú individuálne dovozy ojazdených áut aj v ďalších mesiacoch na podobnej úrovni, v roku 2023 Slovensko zaznamená rekordné zvýšenie objemu dovezených jazdených vozidiel.



Vlani bolo v SR celkovo zaregistrovaných 78.841 nových osobných vozidiel. Na druhej strane sa na Slovensku podľa odhadov siete autocentier AAA Auto ročne predá celkovo približne 350.000 ojazdených osobných automobilov. Dovezené jazdené osobné vozidlá, ktorých sa za rok 2022 podľa štatistík MV SR na Slovensko priviezlo spolu až 61.016, tak predstavovali približne 17,5 % tohto objemu. Daná situácia môže mať negatívny vplyv na celkovú kvalitu vozového parku v SR, pretože priemerný vek áut na Slovensku sa blíži k hranici 15 rokov.