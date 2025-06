Dozor k odberom pupočníkovej krvi sa skončil

Bratislava 27. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR už ukončilo dozor týkajúci sa odberov pupočníkovej krvi. Procesné pochybenia neodhalilo. V danej oblasti však podľa neho existujú nedostatky, čo si bude vyžadovať legislatívne zmeny. Avizoval to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) na otázky novinárov po piatkovej tlačovej konferencii s tým, že na návrhu úprav sa pracuje.



„Tieto kontroly nepreukázali procesné pochybenia. Nič to však nemení na fakte, že je tam celý rad možno nedostatkov, možno určitých medzier, na ktorých moja kancelária pod vedením šéfa mojej kancelárie pracuje. Bude si to vyžadovať určité zmeny na legislatívnej úrovni. Procesné pochybenie prísne vzaté tam však nebolo identifikované,“ poznamenal.



Šaško zároveň pripomenul, že vývoz pupočníkovej krvi počas kontrol dočasne pozastavili. V súčasnosti sa podľa jeho slov realizujú, ale iba také, o ktorých rozhodne sama žena na základe jej informovaného dovozu. Minister ubezpečil, že každá jedna žiadosť sa dôsledne individuálne posudzuje. „Je to dôsledne monitorované. Prebieha príprava legislatívnych zmien. Ja predpokladám, že niekedy ešte v priebehu tohto roka to bude predložené,“ dodal.



Minister dozor nariadil vo februári po ukončení prvej kontroly, ktorá poukázala na nedostatky v označovaní tkanív. Tú nariadil v reakcii na podozrenia poslankyne Národnej rady Vladimíry Marcinkovej (SaS), že s darovanou pupočníkovou krvou sa obchoduje v zahraničí, ako aj na zistenia poslaneckého prieskumu v Národnej transplantačnej organizácii (NTO), ktoré podľa Marcinkovej poukázali na množstvo nesúladov so zákonom.



Riaditeľ Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, ktorý odbery zabezpečuje, Zohdy Hamid sa voči „negatívnej kampani“ ohradil. Hovoril o cielenej snahe o diskreditáciu. Aj NTO odmietla porušenie zákona. Šaško v tejto súvislosti v novembri minulého roka vtedajšieho riaditeľa organizácie odvolal.