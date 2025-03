Dozor rezortu týkajúci sa odberov pupočníkovej krvi zatiaľ neukončili

Bratislava 20. marca (TASR) - Dozor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, týkajúci sa odberov pupočníkovej krvi v Slovenskom registri placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB) zatiaľ neukončili. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) dozor nariadil vo februári po ukončení prvej kontroly, ktorá poukázala na nedostatky v označovaní tkanív. Vývoz pupočníkovej krvi dočasne pozastavil.



"Vzhľadom na to, že v súčasnosti sa v tkanivovom zariadení uskutočňuje ešte jeden dozor, MZ SR v tejto fáze nebude poskytovať žiadne informácie," uviedli pre TASR z ministerstva.



Rezort zároveň TASR poskytol výsledky prvej kontroly, ktorá bola zameraná na činnosť registra od roku 2022 do konca októbra 2024. Zo zistení vyplýva, že SRPKB v roku 2022 v šiestich žiadostiach o súhlas neoznačovalo ľudské tkanivá a bunky jednotným európskym kódom, čím porušovalo zákonnú povinnosť. Kontrola zároveň nezistila žiadne nedostatky vo veci uskladnenia ľudských tkanív a buniek na alogénne (darcovské) použitie.



Rezort zároveň zistil, že v kontrolovanom období Národná transplantačná organizácia (NTO) odsúhlasila všetky predložené žiadosti SRPKB na vývoz pupočníkovej krvi na alogénne použitie. V roku 2022 bol vývoz realizovaný na Cyprus a v rokoch 2023 až 2024 do Holandska. Zo zistení tiež vyplýva, že kontrolovaná dokumentácia darkýň pupočníkovej krvi obsahovala aj informované súhlasy darkýň na odber a darovanie pupočníkovej krvi.



Minister nariadil prvú kontrolu v reakcii na podozrenia poslankyne Vladimíry Marcinkovej (SaS), že s darovanou pupočníkovou krvou sa obchoduje v zahraničí, ako aj na zistenia poslaneckého prieskumu v NTO, ktoré podľa Marcinkovej poukázali na množstvo nesúladov so zákonom. Riaditeľ registra Zohdy Hamid sa voči "negatívnej kampani" ohradil. Hovoril o cielenej snahe o diskreditáciu. NTO vyhlásila, že nesúhlasí s tým, že by jej činnosťou došlo k porušeniu zákona. Šaško v tejto súvislosti v novembri minulého roka odvolal vtedajšieho riaditeľa NTO.