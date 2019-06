NR SR súhlasila s menovaním J. Váňu za člena Dozornej rady ÚDZS

Váňa by mal vo funkcii nahradiť doterajšieho člena rady Martina Huorku, ktorému sa koncom júna končí funkčné obdobie.

Bratislava 25. júna (TASR) – Dozorná rada Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) bude mať nového člena. Mal by sa ním stať prednosta chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Juraj Váňa. Vyplýva to z návrhu ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD), ktorý v stredu odsúhlasili poslanci Národnej rady (NR) SR.



