DPA a APA: Vláda odborníkov má priniesť stabilitu do jesenných volieb

Bratislava 15. mája (TASR) - Nová slovenská vláda pod vedením Ľudovíta Ódora, ktorá bude vládnuť do jesenných parlamentných volieb, má pomôcť prekonať vnútropolitickú krízu v krajine. V pondelok to napísali agentúry DPA a APA, ktoré tiež poukázali na to, že prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala, aby úradnícka vláda pokračovala v podpore Ukrajiny brániacej sa voči ruským inváznym silám.



Slovensko hraničiace s Ukrajinou patrí medzi najaktívnejších politických a vojenských podporovateľov Kyjeva, píše DPA. Nemecká tlačová agentúra dodáva, že Čaputová zabezpečila pokračovanie doterajšej podpory Kyjeva personálnym obsadením kľúčových rezortov: na post šéfa diplomacie vymenovala Miroslava Wlachovského, ktorý pôsobil ako diplomat okrem iného vo Washingtone a Londýne, a ministrom obrany sa stal odborník na bezpečnosť a obranu Martin Sklenár.



Ako ďalej uviedla Čaputová, Ódor by mal podľa nej pomôcť upokojiť nezhody v domácej politike, najmä čo sa týka sporov medzi jednotlivými stranami. Na slávnostnej ceremónii, počas ktorej vymenovala vládu, povedala, že rozpory medzi bývalou vládnou koalíciou sa stali pre verejnosť netolerovateľnými. Dodala, že od novej vlády očakáva objektivitu, transparentnosť a profesionalitu, ako aj ľudskú politiku a rešpekt voči kritike. DPA dodáva, že Ódor prisľúbil pokojné a kompetentné vedenie.



Vláda odborníkov pod vedením Ľudovíta Ódora vystriedala v pondelok dočasne poverený kabinet Eduarda Hegera. Slovensko bude viesť do zvolenia novej vlády, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb 30. septembra.



Agentúra Reuters píše, že Slovensko - členská krajina EÚ a NATO - zápasí s vysokou mierou inflácie, ktorá je dôsledkom najmä vojny na Ukrajine a politického chaosu, ktorý nastal po tom, čo poslanci Národnej rady v decembri vyslovili nedôveru Hegerovej vláde. Agentúra AP tiež poukazuje na to, že Slovensko nemá riadnu vládu už od 15. decembra.



Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) komentuje, že Ódorovej vláde môže hroziť podobný scenár ako Hegerovmu kabinetu, ktorý od vlaňajška vládol bez parlamentnej väčšiny a od vyslovenia nedôvery mal len obmedzené právomoci. FAZ tento predpoklad zdôvodňuje tvrdením, že väčšina parlamentných strán zatiaľ nedala najavo, či Ódorovu vládu podporí, resp. niektoré, ako napríklad SMER-SD, už avizovali, že tak nespravia. Nová vláda musí absolvovať hlasovaniu o dôvere v parlamente do 30 dní.