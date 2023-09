DPD vylepšuje prepravu zásielok po Európe

Foto: DPD

Bratislava 12. septembra (OTS) - Internetové obchody a firmy, ktoré posielajú balíky do európskych krajín budú mať o svojich zásielkach odteraz podrobnejšie informácie. Kuriérska spoločnosť DPD pre svojich zákazníkov sprístupnila inováciu s názvom Day Definite, vďaka ktorej budú mať presné a spoľahlivé informácie o dátume doručenia zásielky. E-shopy tak budú mať možnosť lepšie plánovať a rozvíjať svoj medzinárodný obchod.Zákazníci internetových obchodov dnes chcú mať podrobné informácie o pohybe svojich zásielok, a to aj v prípade, že si tovar objednávajú zo zahraničia. Internetovým obchodom, ktoré im ich vedia poskytnúť to dáva konkurenčnú výhodu. Zároveň môžu lepšie plánovať svoje zásoby a logistiku. Kuriérska spoločnosť DPD vylepšuje svoje služby pre medzinárodnú prepravu a umožní firmám a internetovým obchodom rozvíjať ich medzinárodný obchod. O pohybe ich zásielok, ktoré posielajú zákazníkom do európskych krajín, im poskytne presné a spoľahlivé informácie. Dátum doručenia kuriérska spoločnosť vypočíta na základe PSČ odosielateľa a príjemcu. Zákazníci budú mať na tento účel tiež k dispozícii kalkulačku času prepravy na webovej stránke DPD.hovoríV deň doručenia adresát dostane informáciu o presnom hodinovom okne, v ktorom mu kuriér privezie zásielku. Ak mu plánovaný čas či miesto doručenia nevyhovuje, môže si ich jednoducho zmeniť alebo presmerovať do odberného miesta, či samoobslužného boxu.Podľa pravidelného prieskumu E-shopper barometer, až 57 % európskych zákazníkov internetových obchodov nakupuje na zahraničných stránkach, pričom viac ako 41 % hovorí, že stránky zahraničných e-shopov využíva opakovane. Z prieskumu tiež vyplýva, že zákazníci internetových obchodov považujú za dôležité mať kontrolu nad tým, kedy a kde si balík preberú. Chcú mať k dispozícii pokročilé notifikácie o pohybe zásielky a presnú informáciu o intervale doručenia. Dôležité je pre nich mať možnosť zmeniť si dátum alebo miesto doručenia podľa ich potreby. Viac ako 70 % európskych zákazníkov by tiež pri nákupe chcelo poznať dopredu meno kuriérskej spoločnosti.dodáva