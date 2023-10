Festival Lumiére v Lyone uvedie reštaurovaný film Drak sa vracia

Bratislava 16. októbra (TASR) - Festival klasických filmov Lumiére vo francúzskom Lyone už niekoľko rokov po sebe prezentuje aj zlatý fond slovenskej kinematografie. Tento rok uvádza digitálne reštaurovaný film Eduarda Grečnera Drak sa vracia z roku 1967. "Film je zaradený do sekcie Poklady a kuriozity a spolu s ďalšími klasikami sa bude uchádzať o cenu za najlepší reštaurovaný film," informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ). Festival sa koná od 14. do 22. októbra.



Podujatie je venované reštaurovaným klasickým filmom, retrospektívam i poctám významných filmových tvorcov. "Výber najlepších reštaurovaných filmov uplynulého roka predstavuje festival pod značkou Lumiére Classics, tá zastrešuje sekciu Poklady a kuriozity," približuje SFÚ značku, ktorej hlavným zámerom je poukázať významnú činnosť filmových archívov z celého sveta, reštaurujúcich a digitalizujúcich klasické filmy. "Cieľom sekcie Poklady a kuriozity, do ktorej bol zaradený film Drak sa vracia, je objavovanie menej známych zákutí zlatého fondu svetovej kinematografie," dodáva ústav.



Grečnerov film Drak sa vracia nakrútený podľa rovnomennej novely slovenského spisovateľa Dobroslava Chrobáka je baladou o láske, nenávisti a hľadaní cesty z osamelosti. Dramatický príbeh rozpráva o uzavretom a neprístupnom hrnčiarovi Martinovi, ktorého okolie obviňuje zo skutkov, ktorých sa nikdy nedopustil. Po rokoch sa vracia, ale ani jeho statočná záchrana majetku dedinčanov pred lesným požiarom mu neprinesie dôveru ani miesto medzi ľuďmi.



Festivale Lumiére premietol v minulých rokoch niekoľko digitálne reštaurovaných slovenských filmov. Prvým z nich bol animák Krvavá pani (1980) Viktora Kubala. V Lyone mohli diváci vidieť aj tituly Ľalie poľné (1972) Ela Havettu, tragikomédiu Prípad Barnabáš Kos (1964) Petra Solana a dva filmy Martina Hollého Noční jazdci (1981) a Prípad pre obhajcu (1964).