Drdul žiada, aby sa návrh o právnych poradcoch vrátil na dopracovanie

Bratislava 3. februára (TASR) - Návrh novely živnostenského zákona, ktorým by sa zaviedol nový typ živnosti, a to právne poradenstvo, by sa mal vrátiť na dopracovanie. Požiadal o to poslanec Národnej rady (NR) SR Dominik Drdul (OĽANO). Predkladateľ návrhu Peter Kremský (OĽANO) reagoval, že pokiaľ nie je nádej na podporu návrhu, je ochotný súhlasiť s vrátením. Následne chce diskutovať s poslaneckými klubmi o úprave návrhu, aby ho mohol podať opäť. Poslanec Boris Susko (Smer-SD) v diskusii povedal, že jediným pozitívom návrhu je vytvorenie konkurencie na trhu.Susko sa Kremského opýtal, s kým prerokovával návrh novely, pretože všetci odborníci z právnej aplikačnej praxe sú proti. Pripomenul, že návrh odmietli vedúci predstavitelia Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Slovenskej advokátskej komory i generálny prokurátor Maroš Žilinka.Opozičný poslanec dodal, že aj občan by bol menej chránený, ak mu spôsobí takýto živnostník škodu. Advokáti to majú totiž ošetrené cez povinné poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu. Pripomenul, že návrh môže zaviesť legalizáciu tzv. pokútnictva, teda neoprávneného podnikania.Poslanec Ondrej Dostál (SaS) si myslí, že návrhom sa otvára diskusia o tom, pri ktorých činnostiach je naozaj nevyhnutné, aby ich vykonávali len advokáti.Kremský tvrdí, že návrhom chce otvoriť trh pre limitovaný počet právnikov v oblastiach, ktoré sú jednoduchšie a ktoré ani v súčasnosti často nevykonávajú advokáti.povedal.Poslanec tiež pripomenul, že aj v niektorých krajinách EÚ sú tieto služby liberálne postavené a právne služby môžu vykonávať napríklad absolventi právnických fakúlt. Práva advokátov by sa podľa neho novelou ničím neobmedzili.