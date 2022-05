Drevodomy najvyššej kvality

Oravská Lesná 27. mája (OTS) - Stavebné povolenie na novostavby sa od 1. januára 2021 vydáva len stavbám, ktoré spadajú do energetickej triedy A0. Rodinné domy v tejto triede majú takmer nulovú spotrebu primárnej energie a sú teda takmer sebestačné.V spoločnosti TreeMont s.r.o s výstavbou domov s takmer nulovou spotrebou primárnej energie máme množstvo skúsenosti.sa vďaka moderným technológiám, špičkovým materiálom a výbornému zatepleniu podariloNízku závislosť na primárnej energii zabezpečíme. Kombináciou zateplenia a tesniacich výrobkov v montovaných domoch sa zabráni úniku tepla a tvorbe tepelných mostov.Samotným zateplením sa rodinný dom do kategórie A0 nedostane preto sme na znížení spotreby primárnej energie pridali pár technológií, ktoré sú zahrnuté v cene.Foto: TreeMont s.r.os certifikátom pre pasívne domy prispeje k zníženiu nákladov energií, ktoré by ste minuli na vykurovanie. Vetranie so spätným získavaním tepla vám ušetrí nemalé financie, ktoré by ste minuli na kúrenie.má množstvo ďalších, ktoré výrazne zvyšujú komfort bývania- znižuje vlhkosť v dome a zabraňuje tvorbe plesní- vďaka výkonnému filtru znižuje prašnosť a množstvo alergénov v dome- vetranie pomocou rekuperácie nespôsobuje prievan a zabraňuje prieniku hluku z ulice.dokáže v bežnej prevádzke. Nemusíte sa obávať, že nebudete mať teplú vodu. Hybridné ohrievače na ohrev vody využívajú aj teplo z miestnosti, v ktorej sú namontované. Na zohriatie takto predhriatej vody minú oveľa menej energie než kedy mali ohrievať studenú vodu.Na montovaných domoch si dávame záležať. Výstavba rodinných domovnie je pre nás len splnením legislatívy ale aj poslaním. Pre nás úsporné a zdravé bývanie s vyšším komfortom bývania nie je len fráza, ale skutočnosť, ktorú môžete na vlastnej koži skúsiť aj vy. Garancia ceny domu od začiatku až po jeho odovzdanie je pre nás samozrejmosťou. V cene je zahrnuté nadštandardné zateplenie, rekuperačná jednotka a samozrejme aj hybridný ohrievač vody.Foto: TreeMont s.r.o