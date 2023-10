Droba: Európsky týždeň regiónov a miest prebral aj geopolitické témy

Brusel 10. októbra (TASR) - Súčasné geopolitické udalosti poznačili 21. Európsky týždeň regiónov a miest, ktorý sa od pondelka do štvrtka koná v Bruseli. Pre spravodajcu TASR to v utorok uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba (SaS).



Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšie výročné podujatie krajín EÚ venované regionálnej politike. Počas pondelňajšieho slávnostného otvorenia eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová a predseda Výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro zdôraznili kľúčovú úlohu politiky súdržnosti.



Droba pripomenul, že ide o podujatie spojené s plenárnym zasadnutím Výboru regiónov, poradného orgánu inštitúcií EÚ.



"Stretli sa tu zástupcovia samospráv zo všetkých členských krajín. Tohto roku je podujatie poznačené udalosťami, ktoré sa dejú okolo nás. Diskutovali sme o Náhornom Karabachu, ostré výmeny názorov boli ohľadom útokov na Izrael a diskusie budú aj o vojne na Ukrajine," vysvetlil.



Domácou regionálnou témou je transformácia cestovného ruchu po koronakríze, čo sa dotýka aj Bratislavského kraja a udržateľná zelená transformácia. Bratislavský župan využil pobyt v Bruseli aj na diskusie s predstaviteľmi iných metropol.



"Problémy metropolitných regiónov sú trochu odlišné od rurálnych alebo rozvíjajúcich sa regiónov," vysvetlil.



Droba pripomenul, že po vlaňajších komunálnych a regionálnych voľbách na Slovensku sa menili primátori alebo župani a dochádza aj k zmene zloženia slovenskej delegácie pri Výbore regiónov. On si pozíciu predsedu slovenskej delegácie aj naďalej udržal.



"Na základe politických dohôd Únie miest, ZMOS a SK8 sa tieto tri organizácie zhodli na novom zložení slovenskej delegácie. Noví členovia boli v pondelok schválení Radou EÚ a na budúce plenárne zasadnutie Výboru regiónov môžu prísť ako plní členovia," opísal situáciu. V novej delegácii sú nielen zástupcovia politických strán ale aj nezávislí, z tých známejších napríklad banskobystrický župan Ondrej Lunter.



"Vždy na rokovaniach našej národnej delegácie zdôrazňujem, že musíme pozerať na celoslovenský záujem ako na prvý a až potom na menšie osobitné záujmy. Vieme spolu fungovať a delegácia robí dobre svoju činnosť," odkázal Droba.



Slovenskú delegáciu tvorí deväť stálych členov a deväť náhradníkov. Zo stálych piatich delegátov menujú samosprávne kraje (SK8) a štyroch ZMOS a Únia miest. Pri výbere náhradníkov platí opačný kľúč.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)