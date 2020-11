Droba kritizuje otváranie kostolov, nepovažuje to za takú prioritu

Bratislava 14. novembra (TASR) – Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba kritizuje, že by sa mali v rámci mierneho uvoľnenia opatrení medzi prvými otvárať aj kostoly. "Otvoreniu divadiel sa teším, kiná mi prídu v tejto situácii nepodstatné, ale budiž. Ale otvorené kostoly? Naozaj sú medzi top tromi prioritami?" pýta sa na sociálnej sieti.



Poukazuje na to, že ekonomika padá na hlavu a firmy, ktoré ako-tak prežili prvú vlnu pandémie nového koronavírusu čakajú, či ich druhá vlna 'dorazí', podnikatelia sú na kolenách. Je presvedčený, že turizmus sa podarí zachrániť len ťažko, oblasť gastra a šport však bude možné zachrániť. Prednosť pri otváraní by ale mali mať reštaurácie, športoviská a kaviarne.



"Veriaci sa konečne môžu ísť pomodliť, ale deti sa do školy nesmú ísť učiť. Trpia doma v izolácii a budem veľmi nahnevaný, keď sa potvrdí, že za zatvorením škôl nie je konzílium odborníkov, ale osobné pomsty," konštatuje Droba.