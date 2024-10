Droba: V Bruseli sme hovorili o udržateľnom riadení

Brusel 10. októbra (TASR) - Celoeurópske stretnutia na pôde Výboru regiónov EÚ sú vždy dobrou príležitosťou lobovať za záujmy metropolitných regiónov, akým je aj Bratislava. Uviedol to vo štvrtok predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na záver 22. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



V pondelok večer Droba v rámci týždňa regiónov otvoril slávnostnú recepciu venovanú 20. výročiu rozšíreniu Európskej únie v roku 2004. Uviedol, že predstavitelia týchto krajín si na podujatí pripomenuli nielen to, čo sa im za 20 rokov podarilo dokázať, ale poukázali aj na ďalšie výzvy, ktoré musí EÚ riešiť v budúcnosti.



"Hovorili sme veľa o udržateľnom prostredí, o doprave, životnom prostredí a o potrebe kvalitného vzdelávania. To je to, na čo sa v našom samosprávnom kraji najviac sústreďujeme," vysvetlil Droba. Vo štvrtok bol tiež na politickom pracovnom zasadnutí s predstaviteľmi Helsínk, Amsterdamu a Dublinu.



"Hovorili sme o tom, ako udržateľne sa dá riadiť mesto a región. Spája nás to, že sme metropolitné regióny. Všetky štyri mestá sú od pol milióna do milióna obyvateľov a všetci sme z relatívne stredne veľkých krajín od päť do 15 miliónov obyvateľov," povedal.



Spresnil, že štvrtkové diskusie boli zamerané napríklad na sociálne bývanie a tému konkurencieschopnosti EÚ, kde Droba vyjadril svoju kritický pohľad na zákonníky práce v členských krajinách, ktoré by podľa neho mali by trochu "uvoľnenejšie".



Budúca Európska komisia príde s novinkou v tom, že jeden z komisárov bude poverený politikou bývania v EÚ. Na otázku TASR ako toto vníma cez svoju účasť vo Výbore regiónov, čo je poradný orgán eurokomisie, Droba upozornil na plán primátora Bratislavy, ktorý chce pomáhať hlavne mladým rodinám v meste nájsť si sociálne podporované bývanie.



"My ako župa ideme vo veľmi limitovanom rozsahu hľadať bývanie, ktoré bude podporované a bude predovšetkým pre učiteľov a doktorov. Je to taký európsky trend, ktorému sa ja trochu bránim. Môj zdravý sedliacky rozum mi velí, že radšej dajme človeku 700 eur do ruky, nech sám rozhodne čo s nimi, než aby sme povedali, že ty máš trojčlennú rodinu, tak musíš mať dvojizbový byt," vysvetlil svoj postoj Droba.



Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšie každoročné podujatie venované regionálnej politike a politike súdržnosti EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)