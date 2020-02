Droba:Bratislavský kraj má podnety pre Konferenciu o budúcnosti Európy

Brusel 12. februára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je pripravený predostrieť konkrétne podnety a obavy občanov tohto regiónu ako vklad do diskusií sprevádzajúcich Konferenciu o budúcnosti Európy. Uviedol to v stredu v Bruseli predseda BSK Juraj Droba.



Európska komisia (EK) chce začiatkom mája spustiť Konferenciu o budúcnosti Európy, do ktorej by sa podľa predstáv exekutívy EÚ mali zapojiť aj národné vlády a parlamenty členských krajín ako aj jednotlivé regióny. Podpredsedníčka EK pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová, ktorá je poverená prípravou konferencie, v stredu o tejto téme hovorila s delegátmi plenárneho zasadnutia Výboru regiónov (VR) v Bruseli. So Šuicovou o cieľoch konferencie v stredu večer rokoval aj bratislavský župan.



Droba v rozhovore pre TASR pripomenul, že zastupuje metropolitný región, ktorý čelí vlastným problémom. "Je mojou úlohou, aby som bránil pozície Bratislavského kraja a pozície regiónov, ktoré sú mu podobné," uviedol. Dodal, že hlavnou prioritou BSK musí byť udržanie kohéznej politiky EÚ a možnosť, aby v jej rámci aj regióny ako BSK mohli čerpať eurofondy.



"Nevidím žiaden rozdiel medzi obcou Budmerice, ktorá je v Bratislavskej župe a susednou obcou v Trnavskej župe. Aj jedna, aj druhá potrebujú základnú školu. Kým Budmerice trpia tým, že sú súčasťou nášho samosprávneho kraja, bez nároku na eurofondy, susedná dedina si školu z eurofondov postaví," uviedol jeden z príkladov znevýhodnenia obcí a miest v BSK.



Eurokomisia chce získať v priebehu dvoch rokov trvania konferencie čo najviac podnetov od občanov, čo podľa Drobu v prípade BSK, ktorý vyznáva zásadu "otvorenej župy", nebude problém. Na základe doteraz zozbieraných podnetov už vie, že ľudí v BSK trápi kvalita životného prostredia a to od triedenia odpadu až po ochranu zelene ohrozovanej neprimeranými výrubmi a čistotu vodných plôch, potom je to najmä školstvo. Droba okrem toho pripomenul otázku sociálnej inklúzie, ochrany životného prostredia a starnutia populácie.



Konferencia o budúcnosti Európy by mala trvať dva roky. Komisia na základe zozbieraných podnetov od občanov, miest a obcí, národných vlád a parlamentov, by následne mala vypracovať stratégiu ďalšieho rozvoja EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)