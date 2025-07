Drony menia lesníctvo, LESY SR testujú 3D modelovanie územia

Banská Bystrica 29. júla (OTS) - Drony predstavujú významný potenciál pre moderné lesníctvo. LESY Slovenskej republiky ich aktuálne využívajú najmä na monitorovanie zdravotného stavu porastov, sucha, škodcov a vývoj územia v čase. V pilotnom režime testujú aj 3D modelovanie, ktoré môže do budúcnosti výrazne zefektívniť plánovanie zásahov v teréne.



LESY SR majú v súčasnosti v prevádzke 44 dronov, ktoré plnia viacero monitorovacích funkcií. Využívajú sa na prieskumné lety, sledovanie vitality lesov, zmeny spôsobené klimatickými vplyvmi aj poškodenie porastov hmyzom alebo vetrom. Vďaka dronom je možné rýchlo získať aktuálne údaje z rozsiahlych a ťažko dostupných lokalít, čo výrazne uľahčuje terénnu prácu a urýchľuje vyhodnocovanie stavu územia.



Získané údaje slúžia aj pri odhade objemu dreva na skladoch, kde aktuálne technológia umožňuje pracovať s odchýlkou približne do 5 %. Dronové dáta sa tak stávajú dôležitým nástrojom pri príprave ortofotomáp, plánovaní zásahov a kontrole vývoja územia v čase.



Jedným z praktických príkladov je nedávne meranie objemu nánosov v rybníku pri OZ Topoľčianky. Vďaka 3D modelovaniu z dronu sme vedeli presne zistiť, koľko materiálu sa v jazere nachádza, a to bez zdĺhavého vypúšťania vody či manuálneho merania.



V pilotnom režime prebieha testovanie 3D modelovania lesných území prostredníctvom aplikácie Enterprise. V súčasnosti sú nasnímané dve modelové plochy, na ktorých sa overuje presnosť výstupov a možnosti ich praktického využitia. 3D modely ponúkajú viaceré funkcie, ako je modelovanie zatienenia, tvorba výškových profilov, priečnych a pozdĺžnych rezov, ako aj presné merania dĺžok, výšok či objemov.



Tieto nástroje majú potenciál výrazne pomôcť pri plánovaní hospodárskych opatrení, projektovaní lesných ciest alebo vyhodnocovaní dopadov kalamít. Do budúcnosti sa uvažuje aj o možnosti prekrytia 3D modelov s katastrálnymi mapami, čo by prinieslo ďalšie možnosti presného priestorového plánovania.



„Drony v lesnom hospodárstve prinášajú nový rozmer pozorovania lesa. Zatiaľ ich využívame najmä na monitorovanie a testovanie, no ich potenciál do budúcnosti je obrovský. Aj preto k technológiám pristupujeme systematicky a s dôrazom na ich odborné využitie,“ uviedol generálny riaditeľ LESY SR Tibor Menyhart.



LESY SR týmto prístupom potvrdzujú, že inovácie sú súčasťou ich dlhodobej stratégie. Vďaka moderným nástrojom sa lesníctvo stáva odborne presnejším, efektívnejším a zrozumiteľnejším aj pre verejnosť.