Drucker a odborári rokovali o tzv. platovom automate v školstve
O tom, kedy by mal tzv. platový automat začať platiť, sa podľa ministra ešte rokuje.
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku rokovali tento týždeň o návrhu automatizovaného zvyšovania miezd zamestnancov v školstve, tzv. platovom automate. Diskutovali aj o zámere postupného prechodu časti originálnych kompetencií v školstve pod prenesené. Pre TASR to potvrdili Drucker aj predseda školských odborárov Pavel Ondek.
„Keď sme schvaľovali nejakú dohodu s odborármi minulý rok, tak sme podpísali memorandum, kde sme sa okrem iného zaviazali k zvyšovaniu platov, ktoré sa zrealizovalo, ale sú tam aj iné otázky. Jedna bola, že pripravíme nejaký legislatívny návrh nejakého automatizovaného zvyšovania miezd,“ pripomenul Drucker.
O tom, kedy by mal tzv. platový automat začať platiť, sa podľa ministra ešte rokuje. Potrebná bude podľa Druckera zhoda aj s Ministerstvom financií SR a vládnou koalíciou. Upozornil pritom na limity verejného rozpočtu.
„Ide predovšetkým o nastavenie systému financovania tak, aby nebolo potrebné navyšovať platy prostredníctvom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,“ priblížil Ondek.
Pri ďalšom bode, a to prenose časti tzv. originálnych kompetencií v školstve na prenesený výkon štátnej správy je podľa ministra nevyhnutná diskusia aj so samosprávami ako zriaďovateľmi. Má to totiž na ne obrovský vplyv. „Pokiaľ máme financovať platy napríklad učiteľov alebo aj nepedagogických zamestnancov, ktorí ale nie sú na výplatnej páske štátu, tak nemáme na to dnes žiadny právny rámec, pretože tí sú financovaní z peňazí miest a obcí,“ podotkol minister. Zámerom je pritom podľa neho zjednotiť to tak, aby nebolo ohrozené fungovanie miest a obcí a bolo zabezpečené spravodlivé financovanie s ohľadom na verejné financie.
Školskí odborári a minister školstva približne pred rokom podpísali memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri v súvislosti s dohodou o zvýšení platov v školstve. Dohodli sa však aj na ďalších bodoch.
