Drucker: Bezpečné prostredie v školách súvisí aj s duševným zdraví

Bratislava 30. decembra (TASR) - Bezpečné prostredie v školách súvisí nielen s fyzickou bezpečnosťou, ale aj s duševným zdravím detí. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zdôraznil, že je dôležité, aby sa deti nebáli vyjadrovať svoje názory. Bezpečnosť pritom označil za jednu z priorít.



"Bezpečné prostredie na školách často pre niekoho znamená len fyzickú bezpečnosť, aby niekto neprenikol do triedy, nebodaj so zbraňou, aby tam neboli bitky a tak ďalej. Bezpečné prostredie však dnes presahuje túto fyzickú úroveň," podotkol minister. K tomu zaradil aj boj proti šikanovaniu.



"Jeden z veľkých projektov, ktorý sme spustili aj s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, je meranie duševného zdravia detí a mládeže. Bude to prvýkrát v takomto rozsahu a prvé výsledky budeme mať už v roku 2025. Je totiž dôležité, aby sme pochopili, čo sú to za problémy, aby sme cielene vedeli prichádzať s opatreniami," spomenul.



Vyjadril sa aj k zavádzaniu kamerových systémov v školách, ktoré považuje za praktické opatrenie. V tejto dobe sú kamery všade a bezpečnostné údaje či biometrické údaje má polícia o každom. "Nemôžeme ignorovať nahlasovanie bômb v školách, pretože aj hybridná vojna je formou hrozby," doplnil.



Minister tiež zdôraznil dôležitosť spolupráce s bezpečnostnými zložkami, pričom zdôraznil, že to, čo má vo svojich možnostiach ministerstvo, je nastaviť krízovú komunikáciu. "Vytvorili sme krízovú komunikáciu, ako sa rozprávať s deťmi či rodičmi v takýchto prípadoch a aj vo vzťahu k učiteľom," dodal šéf rezortu.