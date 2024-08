Drucker cení záujem SNS: Verím, že vníma problémy vo svojich rezortoch

Bratislava 8. augusta (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a mládeže (MŠVVM) SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) oceňuje, že kolegovia zo SNS prejavujú záujem o školstvo. Verí však, že vnímajú dostatok problémov vo svojich vlastných rezortoch. Minister to uviedol v reakcii na zámer SNS predložiť na septembrovej schôdzi Národnej rady SR návrh, ktorým chce v školskom vzdelávacom programe obmedziť propagáciu tém, súvisiacich so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.



"Ministerstvo školstva sa plne sústreďuje na plnenie programového vyhlásenia vlády a naďalej bude úsilie venovať tomu, aby deti mali lepšiu šancu na kvalitné vzdelanie a aby mali učitelia dôstojné podmienky," zdôraznil ďalej Drucker. Avizoval, že MŠVVM predloží v tejto súvislosti rozsiahle zmeny zákonov, ktoré chce predložiť už v závere augusta.



Pripomenul tiež, že na základe koaličnej dohody zodpovedajú za rezorty jednotlivé strany a ich nominant, ktorý má zákonodarnú iniciatívu. "Hlas-SD si ctí koaličnú dohodu a nikdy sa nebude púšťať do kompetencií rezortov, ktoré patria koaličným politickým stranám," dodal Drucker.



SNS vo štvrtok oznámilo, že chce obmedziť propagáciu tém súvisiacich so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou v školskom vzdelávacom systéme. Na septembrovú schôdzu Národnej rady SR preto predloží návrh zákona. Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby školské prostredie zostalo neutrálnym miestom z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity.