Drucker: Cesta R. Fica do Moskvy bola skôr v záujme strany Smer ako SR

Bratislava 10. mája (TASR) - Cesta predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy bola skôr v záujme strany Smer-SD ako v záujme Slovenska. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to v reakcii na cestu premiéra na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a podpredseda strany Hlas-SD Tomáš Drucker. Líder KDH Milan Majerský vníma Ficovu cestu do Moskvy ako hanbu.



„Pán predseda vlády tam nebol za celú vládnu koalíciu,“ poznamenal Drucker, ktorý zdôraznil, že obaja najvyšší ústavní činitelia - prezident Peter Pellegrini, bývalý predseda Hlasu, i predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD), si obete druhej svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom uctili na Slovensku. „Nemožno ignorovať historický fakt, že to bola práve Červená armáda, ktorá mala kľúčový podiel na oslobodení územia dnešného Slovenska,“ upozornil. „No historickou pravdou je aj agresia voči Ukrajine, to, že Rusko pred vyše tromi rokmi napadlo slobodnú krajinu a doteraz ju okupuje,“ zvýraznil. V tejto súvislosti poukázal na to, že je potrebné si jasne uvedomiť, kam chce Slovensko hodnotovo patriť a kto sú jeho spojenci, garantujúci bezpečnosť SR i jej ekonomický progres. „Vzťahy s týmito spojencami je potrebné zlepšovať, nie zhoršovať,“ skonštatoval minister školstva.



Majerský zopakoval postoj KDH a opozície, ktorá vníma cestu premiéra do Moskvy a jeho účasť ako jediného lídra krajín Európskej únie za hanbu. „Je hanba navštíviť agresora, ktorý už tri roky okupuje a útočí proti slobodnej krajine,“ vyhlásil.



Obaja sa dotkli aj otázky petície za vyhlásenie referenda o neuplatňovaní sankcií voči Ruskej federácii a toho, ako sa k nej postaví hlava štátu. Majerský poukázal, že Pellegrini musí pri svojom rozhodnutí rešpektovať zákon i súlad petičnej otázky s ústavou. Drucker je presvedčený, že prezidentovi netreba radiť. „Má kvalitný odborný a poradný tím, ktorý záležitosť patrične vyhodnotí,“ povedal. Za seba i stranu Hlas deklaroval, že nie je za zrušenie protiruských sankcií. Zároveň je však podľa neho zrejmé, že sankcie nefungujú tak, ako by mali. Majerský deklaroval, že i pri prípadnom vyhlásení referenda sa KDH na ňom nezúčastní. „Tam je aj odpoveď na to, ako sa staviame k snahe zrušiť protiruské sankcie,“ dodal.



Témou boli aj možné úpravy transakčnej dane. Drucker zdôraznil, že na transakčnej dani padla dohoda v rámci koalície, strana Hlas je však pripravená zahlasovať za jej opodstatnené úpravy. Majerský je presvedčený, že by sa transakčná daň mala zrušiť, avizoval, že hnutie zahlasuje za návrhy na jej úpravy, resp. zmiernenie. „Aj ak to bude koaličný návrh,“ dodal.



Obaja diskutujúci sa zhodli, že je potrebná zmena volebného systému a zrušenie jedného volebného obvodu, Drucker potvrdil, že Hlas príde s takou iniciatívou do parlamentu. Majerský je presvedčený, že zmena volebného systému by mala ísť „ruka v ruke“ s decentralizáciou.



Drucker v diskusii odmietol špekulácie o pnutí v strane Hlas a úvahy nad zmenou vedenia, vylúčil i osobné ambície na post predsedu. „V hlase sme jednotní, stojíme za Matúšom Šutajom Eštokom,“ zdôraznil.