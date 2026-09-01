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Drucker chápe obavy škôl, ktoré sa nezapojili do kurikulárnej reformy
Základným školám, ktoré začnú od septembra učiť po novom v prvých ročníkoch, poskytnú pomoc.
Autor TASR
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Bratislava 1. septembra (TASR) – Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) rozumie obavám zhruba tisícky základných škôl, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch dobrovoľne nezapojili do kurikulárnej reformy. Obavy škôl považuje za prirodzené. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že základným školám, ktoré začnú od septembra učiť po novom v prvých ročníkoch, poskytnú pomoc.
„Každá zmena prináša trošku neznáma. A samo neznámo niekedy je horšie, ako to, čo príde. Vyvoláva strach a obavu. A bola by chyba ministra a ministerstva, keby sme povedali školám, že si s tým majú poradiť samy. My toto nerobíme, ale hovoríme, že im pomôžeme,“ vysvetlil Drucker. Ako doplnil, školy chcú zároveň počúvať, čoho sa boja a poskytovať im podporu.
Šéf rezortu školstva poukázal na viac ako 940 základných škôl, ktoré sa do kurikulárnej reformy zapojili dobrovoľne. Zo zapojených škôl majú podľa neho zväčša dobrú spätnú väzbu. Zároveň vnímali a pracovali aj s pripomienkami od učiteľov a riaditeľov škôl. Minister zdôraznil, že nový vzdelávací program nie je projektom jedného ministra ani jedného volebného obdobia. Je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov, učiteľov a škôl. Po zmenách podľa slov ministra „volali sami učitelia a odborníci“ a ministerstvo školstva im dáva podporu a priestor.
Školy, ktoré doteraz neučili podľa nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, tak budú musieť začať robiť od septembra. V skupine zhruba tisíc škôl, ktorých sa táto zmena dotkne prvý rok, sú podľa Druckera najmä tie, ktoré váhali alebo tomu nedôverovali. Minister školstva však hovorí, že školy budú mať silnú podporu, či už metodickú, odbornú alebo vzdelávaciu. „Nemám predstavu, že teraz všetci všetko budú robiť perfektne. Lebo toto naozaj nie je absolútna zmena, je to návrat k prameňom vzdelávania. O tom, o čom škola má byť. A mnohí učitelia, keď na to prídu, povedia, že to je normálne, veď toto sme presne robili," vysvetlil Drucker.
Novinkou štátneho vzdelávacieho programu podľa slov ministra je, že prvý stupeň základnej školy nebude mať štyri ročníky ako doteraz, ale bude ich päť. „Ukazuje sa, že oveľa dôležitejšie sú základy, elementárne primárne vzdelávanie. A preto sme rozšírili prvý stupeň o jeden rok dlhšie, aby sme sa intenzívnejšie venovali elementárnemu vzdelávaniu,“ vysvetlil.
Druhý stupeň základnej školy bude následne od šiesteho po deviaty ročník, teda štyri roky. Minister školstva vysvetlil, že prvý stupeň základnej školy sa bude deliť na dva cykly. „Po treťom roku sa urobí také medziobdobie, kde sa overia vedomosti, zručnosti a schopnosti žiaka,“ vysvetlil. Na konci tretieho, piateho a deviateho ročníka sa musia podľa Druckera naplniť očakávané ciele.
Za ďalšiu zmenu Drucker označil napríklad prierezové vyučovanie najmä na prvom stupni. Rovnako poukázal aj na väčšiu flexibilitu škôl pri učení.
„Každá zmena prináša trošku neznáma. A samo neznámo niekedy je horšie, ako to, čo príde. Vyvoláva strach a obavu. A bola by chyba ministra a ministerstva, keby sme povedali školám, že si s tým majú poradiť samy. My toto nerobíme, ale hovoríme, že im pomôžeme,“ vysvetlil Drucker. Ako doplnil, školy chcú zároveň počúvať, čoho sa boja a poskytovať im podporu.
Šéf rezortu školstva poukázal na viac ako 940 základných škôl, ktoré sa do kurikulárnej reformy zapojili dobrovoľne. Zo zapojených škôl majú podľa neho zväčša dobrú spätnú väzbu. Zároveň vnímali a pracovali aj s pripomienkami od učiteľov a riaditeľov škôl. Minister zdôraznil, že nový vzdelávací program nie je projektom jedného ministra ani jedného volebného obdobia. Je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov, učiteľov a škôl. Po zmenách podľa slov ministra „volali sami učitelia a odborníci“ a ministerstvo školstva im dáva podporu a priestor.
Školy, ktoré doteraz neučili podľa nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, tak budú musieť začať robiť od septembra. V skupine zhruba tisíc škôl, ktorých sa táto zmena dotkne prvý rok, sú podľa Druckera najmä tie, ktoré váhali alebo tomu nedôverovali. Minister školstva však hovorí, že školy budú mať silnú podporu, či už metodickú, odbornú alebo vzdelávaciu. „Nemám predstavu, že teraz všetci všetko budú robiť perfektne. Lebo toto naozaj nie je absolútna zmena, je to návrat k prameňom vzdelávania. O tom, o čom škola má byť. A mnohí učitelia, keď na to prídu, povedia, že to je normálne, veď toto sme presne robili," vysvetlil Drucker.
Novinkou štátneho vzdelávacieho programu podľa slov ministra je, že prvý stupeň základnej školy nebude mať štyri ročníky ako doteraz, ale bude ich päť. „Ukazuje sa, že oveľa dôležitejšie sú základy, elementárne primárne vzdelávanie. A preto sme rozšírili prvý stupeň o jeden rok dlhšie, aby sme sa intenzívnejšie venovali elementárnemu vzdelávaniu,“ vysvetlil.
Druhý stupeň základnej školy bude následne od šiesteho po deviaty ročník, teda štyri roky. Minister školstva vysvetlil, že prvý stupeň základnej školy sa bude deliť na dva cykly. „Po treťom roku sa urobí také medziobdobie, kde sa overia vedomosti, zručnosti a schopnosti žiaka,“ vysvetlil. Na konci tretieho, piateho a deviateho ročníka sa musia podľa Druckera naplniť očakávané ciele.
Za ďalšiu zmenu Drucker označil napríklad prierezové vyučovanie najmä na prvom stupni. Rovnako poukázal aj na väčšiu flexibilitu škôl pri učení.