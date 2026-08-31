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Drucker: Cieľom reformy je vedieť, rozumieť a použiť vedomosti v praxi
Podľa ministra reforma neprináša žiadnu úplne novú ideu. Jej cieľom je vrátiť vzdelávanie k tomu, čo je jeho podstatou, aby deti učivo nielen vedeli naspamäť odrapotať, ale mu predovšetkým rozumeli.
Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Cieľom kurikulárnej reformy, ktorá začne platiť od septembra vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl, je, aby deti vedeli, rozumeli tomu, čo sa naučia a zároveň, aby to vedeli použiť aj vo svojom živote a v praxi. Pre TASR to uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) v súvislosti so zmenami v školstve v novom školskom roku 2026/2027.
Ako príklad uviedol Drucker hodinu matematiky, kde sa deti učia počítať percentá. Poukázal na to, že žiaci vypočítajú mnohé príklady, ale otázne je, či ich vedia použiť v praxi. Deti podľa neho často napríklad nevedia, čo je 15-percentná pôžička, či je to veľa alebo málo a čo to pre ne znamená. Teda sa nepreniesla vedomosť do porozumenia. „A potom príde situácia v živote, keď chceme, aby sa vedeli rozhodnúť, či je dobré si zobrať hypotéku a za aký úrok, čo je vlastne pre ne dobré,“ povedal minister školstva.
Šéf rezortu školstva zastáva názor, že aj v dobe umelej inteligencie a keď je všetko dostupné na internete, tak by sme mali vedieť naspamäť niektoré veci a dátumy. Ako príklad uviedol začiatok a koniec druhej svetovej vojny, ktoré označil za „kľúčové“. „Má zmysel aj memorovať, aj mať vedomosti. Ale ak nerozumieme podstate tohto svetového tragického konfliktu, čo sa tam dialo a ako tomu do budúcna zabrániť, tak si myslím, že vedomosť, kedy sa začala a skončila druhá svetová vojna a kto ju vyhral, nestačí,“ vysvetlil minister školstva.
Podľa ministra kurikulárna reforma neprináša žiadnu úplne novú ideu. Jej cieľom je vrátiť vzdelávanie k tomu, čo je jeho podstatou, aby deti učivo nielen vedeli naspamäť odrapotať, ale mu predovšetkým rozumeli. To neznamená, že memorovanie zo škôl zmizne. Deti sa budú aj naďalej učiť naspamäť, budú sa učiť básne a recitovať ich. Dôležité však je, aby zároveň rozumeli tomu, čo sa učia, dokázali o tom premýšľať a svoje vedomosti využívať.
Priebežné výsledky reformy bude podľa Druckera možné sledovať už počas jej zavádzania, jej plný efekt sa však ukáže až v dlhšom časovom horizonte. Ucelene bude možné výsledky posúdiť po približne deviatich rokoch, keď tohtoroční prváci absolvujú celú základnú školu podľa nového vzdelávacieho programu. „Ak teraz prejdeme tento školský rok, sme na konci začiatku,“ povedal minister školstva.
Do postupného zavádzania nového vzdelávacieho programu sa počas prvých troch rokov dobrovoľne zapojilo 944 základných škôl, teda takmer polovica všetkých základných škôl na Slovensku. V prvom roku začalo po novom učiť takmer 40 škôl, v druhom roku ich bolo vyše 400. Od septembra sa pridajú všetky zostávajúce školy. Zmena sa začne pri prvákoch a v ďalších rokoch bude spolu s nimi postupovať do vyšších ročníkov.
Ako príklad uviedol Drucker hodinu matematiky, kde sa deti učia počítať percentá. Poukázal na to, že žiaci vypočítajú mnohé príklady, ale otázne je, či ich vedia použiť v praxi. Deti podľa neho často napríklad nevedia, čo je 15-percentná pôžička, či je to veľa alebo málo a čo to pre ne znamená. Teda sa nepreniesla vedomosť do porozumenia. „A potom príde situácia v živote, keď chceme, aby sa vedeli rozhodnúť, či je dobré si zobrať hypotéku a za aký úrok, čo je vlastne pre ne dobré,“ povedal minister školstva.
Šéf rezortu školstva zastáva názor, že aj v dobe umelej inteligencie a keď je všetko dostupné na internete, tak by sme mali vedieť naspamäť niektoré veci a dátumy. Ako príklad uviedol začiatok a koniec druhej svetovej vojny, ktoré označil za „kľúčové“. „Má zmysel aj memorovať, aj mať vedomosti. Ale ak nerozumieme podstate tohto svetového tragického konfliktu, čo sa tam dialo a ako tomu do budúcna zabrániť, tak si myslím, že vedomosť, kedy sa začala a skončila druhá svetová vojna a kto ju vyhral, nestačí,“ vysvetlil minister školstva.
Podľa ministra kurikulárna reforma neprináša žiadnu úplne novú ideu. Jej cieľom je vrátiť vzdelávanie k tomu, čo je jeho podstatou, aby deti učivo nielen vedeli naspamäť odrapotať, ale mu predovšetkým rozumeli. To neznamená, že memorovanie zo škôl zmizne. Deti sa budú aj naďalej učiť naspamäť, budú sa učiť básne a recitovať ich. Dôležité však je, aby zároveň rozumeli tomu, čo sa učia, dokázali o tom premýšľať a svoje vedomosti využívať.
Priebežné výsledky reformy bude podľa Druckera možné sledovať už počas jej zavádzania, jej plný efekt sa však ukáže až v dlhšom časovom horizonte. Ucelene bude možné výsledky posúdiť po približne deviatich rokoch, keď tohtoroční prváci absolvujú celú základnú školu podľa nového vzdelávacieho programu. „Ak teraz prejdeme tento školský rok, sme na konci začiatku,“ povedal minister školstva.
Do postupného zavádzania nového vzdelávacieho programu sa počas prvých troch rokov dobrovoľne zapojilo 944 základných škôl, teda takmer polovica všetkých základných škôl na Slovensku. V prvom roku začalo po novom učiť takmer 40 škôl, v druhom roku ich bolo vyše 400. Od septembra sa pridajú všetky zostávajúce školy. Zmena sa začne pri prvákoch a v ďalších rokoch bude spolu s nimi postupovať do vyšších ročníkov.